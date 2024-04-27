Без магазинного майонеза: легкий и быстрый салат с фасолью

Обычно праздничные и обычные салаты часто ассоциируются с майонезами и другими соусами, которые не всегда полезны для здоровья и фигуры. Впрочем, появился современный и вкусный рецепт салата с фасолью и огурцами, который всем понравится.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Прості рецепти" .

Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

фасоль консервированная

лук

соленый огурец

зелень

соль и сахар

масло (примерно 100 миллилитров)

черный перец

горчица в зернах

яблочный уксус.

Количество ингредиентов вы можете регулировать по своему усмотрению. Конечно, основной "гость" салата - фасоль.

Начнем приготовление. Нарежьте лук, наилучший вариант - четверть кольца. Переложите ее в миску, присыпьте щепотками сахара и соли, а затем налейте немного уксуса. После этого тщательно все перемешайте, а затем заливайте лук кипятком, чтобы он промариновался.

И пока лук "доходит" (на это нужно примерно 10 минут), сделайте домашний соус. Для этого слейте жидкость из фасоли в чашу блендера. Туда же добавляйте горчицу в зернах, добавляйте растительное масло и черный перец. Взбивайте все это погружным блендером в течение минуты. Когда соус станет густым - он готов.

Нарежьте огурцы и смешайте с фасолью. Добавляйте зелень, маринованный лук. Затем заправьте все соусом и тщательно перемешайте. Легкий и быстрый салат можно сразу подавать на стол.