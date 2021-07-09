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В магазине Херсона мужчина купил колбасу: внутри она кишела червями (видео)

Автор: Людмила Жукова

В продуктовом магазине Херсона мужчина решил купить вареную колбасу, но внутри его ждал неприятный сюрприз. В мясном изделии находились черви.

Об этом инциденте на Facebook рассказала жена мужчины Анастасия Тищенко.

Женщина сообщила, что колбасу муж купил в магазине "Везунчик". Стоимость этого товара за килограмм составляет 110 гривен. Ее муж купил полкилограмма, о чем свидетельствует чек из магазина.

"Муж приехал из ротации с АТО, решили поехать на природу. И вот такой ужас купили в магазине "Везунчик на 200 лет". Колбасой это не назовешь", - написала Анастасия.

В комментарии она приложила чек.

В комментариях пользователи написали, что это "жесть". А некоторые не поверили людям и написали, что это неправда.

  • Жесть.
  • Я сейчас предпочитаю покупать что-то из сырого и целого куска мяса или рыбы. Уже почти год заметил, что большую часть продуктов из некоторых торговых сетей летит в мусорное ведро. Теперь хожу только в некоторые магазины проверенные.
  • Зайдите в магазин, положите раскрыто с червями им на полку, а хорошую колбасу заберите и молча уходите, это законный обмен товара.
  • А есть люди, которые еще верят в качественную колбасу?
  • Странно, а зачем вы вообще разорвали колбасу, как будто знали, что там...

Как мы писали ранее, в Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри и опубликовал фото "сюрприза".

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