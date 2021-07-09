В магазине Херсона мужчина купил колбасу: внутри она кишела червями (видео)

В продуктовом магазине Херсона мужчина решил купить вареную колбасу, но внутри его ждал неприятный сюрприз. В мясном изделии находились черви.
Об этом инциденте на Facebook рассказала жена мужчины Анастасия Тищенко.
Женщина сообщила, что колбасу муж купил в магазине "Везунчик". Стоимость этого товара за килограмм составляет 110 гривен. Ее муж купил полкилограмма, о чем свидетельствует чек из магазина.
"Муж приехал из ротации с АТО, решили поехать на природу. И вот такой ужас купили в магазине "Везунчик на 200 лет". Колбасой это не назовешь", - написала Анастасия.
В комментарии она приложила чек.
В комментариях пользователи написали, что это "жесть". А некоторые не поверили людям и написали, что это неправда.
Как мы писали ранее, в Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри и опубликовал фото "сюрприза".