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У магазині Херсона чоловік купив ковбасу: всередині вона кишіла хробаками (відео)

Автор: Людмила Жукова

У продуктовому магазині Херсона чоловік вирішив купити варену ковбасу, але всередині його чекав неприємний сюрприз. У м'ясному виробі знаходилися черви.

Про цей інцидент на Facebook розповіла дружина чоловіка Анастасія Тищенко.

Жінка повідомила, що ковбасу чоловік купив у магазині "Везунчик". Вартість цього товару за кілограм становить 110 гривень. Її чоловік купив півкілограми, про що свідчить чек з магазину.

"Чоловік приїхав з ротації з АТО, вирішили поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині "Везунчик на 200 років". Ковбасою це не назвеш", - написала Анастасія.

У коментарі вона показала чек.

У коментарях користувачі написали, що це "жесть". А деякі не повірили людям і написали, що це неправда.

  • Жерсть.
  • Я зараз віддаю перевагу купувати щось з сирого і цілого шматка м'яса або риби. Вже майже рік помітив, що більшу частину продуктів з деяких торгових мереж летить у відро для сміття. Тепер ходжу тільки в деякі магазини перевірені.
  • Зайдіть в магазин, покладіть їх на полицю, а хорошу ковбасу заберіть і мовчки йдіть, це законний обмін товару.
  • А є люди, які ще вірять в якісну ковбасу?
  • Дивно, А навіщо ви взагалі розірвали ковбасу, як ніби знали, що там...

Як ми писали раніше, у Дніпрі чоловік купив хліб з мочалкою всередині і опублікував фото "сюрпризу".

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