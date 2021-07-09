У магазині Херсона чоловік купив ковбасу: всередині вона кишіла хробаками (відео)

Жінка повідомила, що ковбасу чоловік купив у магазині "Везунчик". Вартість цього товару за кілограм становить 110 гривень. Її чоловік купив півкілограми, про що свідчить чек з магазину.

"Чоловік приїхав з ротації з АТО, вирішили поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині "Везунчик на 200 років". Ковбасою це не назвеш", - написала Анастасія.

У коментарі вона показала чек.

У коментарях користувачі написали, що це "жесть". А деякі не повірили людям і написали, що це неправда.