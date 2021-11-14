Как в магазинах манипулируют покупателями: эти уловки нужно знать

Задача любого магазина и любого продавца – продать товар покупателю. Для этого существует множество хитростей и способов манипуляций. Часто продавцы специально обучаются нейромаркетингу, чтобы спровоцировать человека на спонтанную покупку.

Как это работает и какие способы используют в магазинах – читайте ниже.

Нейромаркетинг – это набор психологических приемов, которые основаны на инстинктах и эмоциях человека. В определенный момент запускаются нужные установки и человек совершает спонтанную покупку, приобретает то, что ему не нужно или покупает товар по довольно высокой цене.

Практически любая покупка приобретается на фоне эмоционального подъема. И только после приобретения включается логика и обдумывание ситуации.

Умелые продавцы знают, в какой момент нужно нажать на нужную эмоцию покупателя. Во многом это зависит от типа товара, от самого покупателя и как он реагирует в целом на рекламу, слова консультантов и прочее.

Среди неочевидных способов манипуляции в магазинах используют:

Специальная выкладка товара

Яркие или спокойные цвета

Воздействия на органы чувств

Фоновая музыка

Товар, который хотят продать побыстрее, выкладывают на уровне глаз и рук – это в среднем высота полтора метра от пола. Именно на этих полках товар продается намного быстрее, чем на всех остальных вместе взятых.

На нижнюю полку обычно заглядывает около 5% покупателей – туда ставят самый дешевый товар. На верхние полки – товар подороже. А вот на уровень глаз – самый дорогой.

Цветовые гаммы используют в основном в категории товаров масс-маркет и премиум-сегмент. Это могут быть полки специального цвета, плакаты и даже ценники.

Кстати, цветовые манипуляции используют и производители товара. Это хорошо можно почувствовать в магазинах канцтоваров и детских игрушек.

Еще она хитрость в магазинах с косметикой – использование специального запаха. Такие ароматы просто затягивают клиентов внутрь.

Эту фишку используют и в магазинах одежды. Если из магазина приятно пахнет, играет соответствующая музыка, то это сильно привлекает клиентов.

Они попадают внутрь и цепляются взглядом за плакаты со скидками или нужную цветовую гамму.

В 50% случаев за этим следует спонтанная покупка или человек покупает что-то намного дороже, чем планировал.