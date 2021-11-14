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Як в магазинах маніпулюють покупцями: ці виверти потрібно знати

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Неділя 14 листопада 2021 14:29
Як в магазинах маніпулюють покупцями: ці виверти потрібно знати Які хитрощі використовують в магазинах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Завдання будь-якого магазину і будь-якого продавця - продати товар покупцеві. Для цього існує безліч хитрощів і способів маніпуляцій. Часто продавці спеціально навчаються нейромаркетингу, щоб спровокувати людину на спонтанну покупку.

Як це працює і які способи використовують в магазинах – читайте нижче.

Нейромаркетинг - це набір психологічних прийомів, які засновані на інстинктах і емоціях людини. У певний момент запускаються потрібні установки й людина здійснює спонтанну покупку, купляє те, що їй не потрібно або купує товар за досить високою ціною.

Практично будь-яка покупка купується на тлі емоційного підйому. І тільки після придбання включається логіка та обдумування ситуації.

Умілі продавці знають, в який момент потрібно натиснути на потрібну емоцію покупця. Багато в чому це залежить від типу товару, від самого покупця і як він реагує в цілому на рекламу, слова консультантів та інше.

Серед неочевидних способів маніпуляції в магазинах використовують:

  • Спеціальна викладка товару
  • Яскраві або спокійні кольори
  • Вплив на органи чуття
  • Фонова музика

Товар, який хочуть продати швидше, викладають на рівні очей і рук - це в середньому висота півтора метра від підлоги. Саме на цих полицях товар продається набагато швидше, ніж на всіх інших разом узятих.

На нижню полицю зазвичай заглядає близько 5% покупців – туди ставлять найдешевший товар. На верхні полиці - товар подорожче. А ось на рівень очей - найдорожчий.

Кольорову гаму використовують в основному в категорії товарів мас-маркет і преміумсегмент. Це можуть бути полки спеціального кольору, плакати та навіть цінники.

До речі, колірні маніпуляції використовують і виробники товару. Це добре можна відчути в магазинах канцтоварів і дитячих іграшок.

Ще вона хитрість в магазинах з косметикою – використання спеціального запаху. Такі аромати просто затягують клієнтів всередину.

Цю фішку використовують і в магазинах одягу. Якщо з магазину приємно пахне, грає відповідна музика, то це сильно приваблює клієнтів.

Вони потрапляють всередину і чіпляються поглядом за плакати зі знижками або потрібну колірну гамму.

У 50% випадків це провокує на спонтанну покупку або людина купує щось набагато дорожче, ніж планувала.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як обманюють покупців на ринках.

А також розповідали, які виверти використовують в супермаркетах для обману клієнтів.

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