Трамп охолов до Великої Британії після зустрічі короля Чарльза із Зеленським, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп охолодив ставлення до Великої Британії після того, як король Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського в Сандрінгемі. У Вашингтоні вважають, що ця зустріч змусила Трампа почуватися "менш особливим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Дональд Трамп відчув себе "менш особливим" після того, як король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського в Сандрінгемі.

Про це повідомили дипломатичні джерела Daily Mail у Вашингтоні, зазначаючи, що цей жест британського монарха спричинив напругу в американсько-британських відносинах.

За інформацією джерел, союзники Трампа дали зрозуміти британським офіційним особам у США, що фото короля із Зеленським викликали роздратування в оточенні експрезидента, особливо на тлі нещодавнього запрошення Трампа до Лондона з державним візитом.

Однак у відповідь союзникам республіканця пояснили, що британський уряд не може диктувати королю, з ким зустрічатися.

Зустріч із королем Чарльзом III

Зустріч короля Чарльза і Зеленського відбулася минулої неділі, всього за кілька днів після того, як лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер передав Трампу запрошення на державний візит від імені короля. Візит Зеленського в Сандрінгем відбувся після його участі в оборонному саміті з європейськими лідерами.

Цей жест підтримки України з боку британського монарха збігся з напруженим спілкуванням Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті, під час якого американський політик разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом звинуватив українського лідера в недостатній вдячності за військову допомогу США.

Наступного дня король Чарльз прийняв у Сандрінгемі також прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Ця зустріч відбулася на тлі оголошення Трампом 25-відсоткових мит на імпорт з Канади, що додало напруження у відносини між двома країнами.

Попри заяви представників британського уряду, що офіційний Лондон не визнає тверджень про "охолодження" контактів із Вашингтоном, джерела Daily Mail зазначають: після зустрічей у Сандрінгемі ситуація справді дещо змінилася.

"У Вашингтоні після Сандрінгема справи виразно пішли трохи прохолодніше", - повідомило джерело. Водночас британська сторона наголосила, що король сам вирішує, з ким зустрічатися, а зустріч із Зеленським була запланована ще до розмови українського лідера з Трампом.