Маєте вазелін? Ось, як він допоможе в прибиранні оселі

Приховати подряпини на деревині

Невеликі подряпини на дерев'яних поверхнях меблів можна виправити, нанісши шар вазеліну. Перш ніж видалити надлишки ганчіркою, зачекайте 24 години.

Потім відполіруйте ділянку, втираючи невелику кількість, що залишилася, в деревину.

Змастити петлі

Кого не дратують скрипучі двері та вікна, що важко відчиняються? Вазелін може стати чудовим помічником для змащування дверних петель і замків віконних рам.

Необхідно лише нанести невелику кількість засобу на проблемну ділянку, за потреби повторюючи процедуру кожні кілька місяців.

Відновити поверхню шкіряних виробів

Позбутися слідів і потертостей на шкіряних меблях і взутті можна також за допомогою вазеліну. У крайньому разі він може замінити поліроль для шкіри.

Нанесіть невелику кількість засобу на потрібні місця за допомогою ганчірки. Крім того, засіб зволожує шкіру та надає їй блиску, усуваючи потертості.

Захистити поверхню під час фарбування

Під час фарбування може бути нелегко знімати всю фурнітуру та дверні ручки. Нанесіть шар вазеліну скрізь, де ви хочете уникнути потрапляння фарби. Потім його можна легко витерти у випадку бризок.

Цей лайфхак також працює при фарбуванні нігтів. Щоб нанести вазелін довкола нігтів перед фарбою, використайте паличку з ватою.

Позбутися плям

Вазелін також іноді можна використовувати як засіб для виведення плям. Якщо ви помітили плями від макіяжу на рушниках, простирадлах чи подушках, перед пранням нанесіть на них невелику кількість вазеліну вологою ганчіркою.

Зазвичай плями від макіяжу буває важко видалити, але вазелін допомагає вивести олії, що містяться в косметиці - іноді краще, ніж інші засоби для видалення плям.

Відклеїти наліпки без липкого сліду

Наклейки, цінники, скотч та інші клейкі матеріали можуть залишати липкі залишки після того, як ви їх видалите.

Щоб запобігти цьому, нанесіть трохи вазеліну на наклейку і залиште засіб на кілька хвилин. Коли вазелін підсохне, видаліть наклейку.

Витягнути жувальну гумку з волосся

Перш ніж взяти ножиці, щоб видалити жувальну гумку з волосся, перевірте аптечку. Вазелін допоможе їй вислизнути без необхідності екстреної стрижки.

Нанесіть трохи вазеліну на гумку і волосся довкола неї. Обережно витягуйте липку масу, не докладаючи багато сили. Після цього вимийте волосся, щоб видалити вазелін.

Щільно з'єднати водопровідний шланг

Уникніть крапель з водопровідного шланга, натерши вазеліном різьбу з'єднувача, щоб щільніше під'єднати його до зовнішньої частини захистити від протікання.

Розстібнути застібку-блискавку

Якщо застібка-блискавка не розстібається, змастіть передню і задню сторони зубців вазеліном. Після змащення застібка-блискавка повинна легко ковзати.

Видалити віск від свічок

Якщо крапля свічкового воску на вашому столі висохла надто швидко, є просте рішення. Після охолодження нанесіть вазелін по краях і на розлитий віск.

Залиште засіб на 10 хвилин, а потім акуратно видаліть віск вологою ганчіркою