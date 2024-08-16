Есть вазелин? Вот, как он поможет в уборке дома

Скрыть царапины на дереве

Небольшие царапины на деревянных поверхностях мебели можно исправить, нанеся слой вазелина. Прежде чем удалить излишки тряпкой, подождите 24 часа.

Затем отполируйте участок, втирая оставшееся небольшое количество в древесину.

Смазать петли

Кого не раздражают скрипучие двери и тяжело открывающиеся окна? Вазелин может стать отличным помощником для смазывания дверных петель и замков оконных рам.

Необходимо лишь нанести небольшое количество средства на проблемный участок, при необходимости повторяя процедуру каждые несколько месяцев.

Восстановить поверхность кожаных изделий

Избавиться от следов и потертостей на кожаной мебели и обуви можно также с помощью вазелина. В крайнем случае, он может заменить полироль для кожи.

Нанесите небольшое количество средства на нужные места с помощью тряпки. Кроме того, средство увлажняет кожу и придает ей блеск, устраняя потертости.

Защитить поверхность при окрашивании

Во время покраски возможно нелегко снимать всю фурнитуру и дверные ручки. Нанесите слой вазелина везде, где вы хотите избежать попадания краски. Затем его можно легко вытереть в случае брызг.

Этот лайфхак также работает при окрашивании ногтей. Чтобы нанести вазелин вокруг ногтей перед краской, используйте палочку с ватой.

Избавиться от пятен

Вазелин также иногда можно использовать как пятновыводитель. Если вы заметили пятна от макияжа на полотенцах, простынях или подушках, перед стиркой нанесите на них небольшое количество вазелина влажной тряпкой.

Обычно пятна от макияжа бывает трудно удалить, но вазелин помогает вывести содержащиеся в косметике масла - иногда лучше, чем другие средства для удаления пятен.

Отклеить наклейки без липкого следа

Наклейки, ценники, скотч и другие клеящие материалы могут оставлять липкие остатки после того, как вы их удалите.

Чтобы предотвратить это, нанесите немного вазелина на наклейку и оставьте средство на несколько минут. Когда вазелин подсохнет, удалите наклейку.

Вытащить жевательную резинку из волос

Прежде чем взять ножницы, чтобы удалить жевательную резинку с волос, проверьте аптечку. Вазелин поможет ей выскользнуть без необходимости экстренной стрижки.

Нанесите немного вазелина на резинку и волосы вокруг нее. Осторожно вытаскивайте липкую массу, не прилагая много сил. После этого вымойте волосы, чтобы удалить вазелин.

Плотно соединить водопроводный шланг.

Избегайте капель из водопроводного шланга, натерев резьбу соединителя вазелином, чтобы плотнее подсоединить его к наружной части защитить от протечки.

Расстегнуть застежку-молнию

Если застежка-молния не расстегивается, смажьте переднюю и заднюю стороны зубьев вазелином. После смазки застежка-молния должна легко скользить.

Удалить воск от свечей

Если капля свечного воска на вашем столе высохла слишком быстро, есть простое решение. После охлаждения нанесите вазелин по краям и на разлитый воск.

Оставьте средство на 10 минут, а затем аккуратно удалите воск влажной тряпкой