Должна знать каждая женщина: какие цвета маникюра старят руки, а какие - делают их младше

Эксперты утверждают, что кожа на руках выглядит на 10 лет старше реального возраста. Поэтому советуют тщательно выбирать цвет лака для маникюра. Неудачный оттенок может "накинуть" вам лишние годы. Но есть и тона, визуально омолаживающие руки.

О том, какие цвета лака лучше выбирать для покрытия ногтей, рассказываем в материале ниже.

Какие цвета лака молодят руки

Чтобы руки казались молодыми и обаятельными, всегда наносите на лак топ. Блестящее покрытие будет притягивать взгляд и отвлекать от недостатков кожи.

Цвет маникюра может хорошо скрыть настоящий возраст. Определенные оттенки придают свежести коже и визуально делают ее помоложе.

Для этого следует выбирать следующие оттенки лака:

Полностью золотой маникюр или с элементами золота является идеальным вариантом для женщин в возрасте за 40 лет.

Темно-коричневое покрытие - также один из лучших вариантов для возрастного маникюра.

Французский маникюр абсолютно универсален. Он добавляет свежести коже.

Все нюдовые оттенки будут благородно выглядеть на ногтях и выгодно скрывать возраст

Мятный и коралловый цвет придают свежести коже.

Удачный вариант цвета ногтей (скриншот)

Однако при выборе цвета для покрытия ногтей следует отталкиваться и от индивидуальных особенностей кожи. Например, у кого она с оливковым оттенком, лучше всего подойдут нюдовые лаки (кроме желтых тонов).

Для светлой кожи - розовые цвета, а для темной - золотая, темно-бордовая и коричневая гамма.

Френч, мятные и коралловые оттенки - универсальные. Их можно использовать всем.

Удачный вариант цвета ногтей (скриншот)

Какие цвета маникюра старят руки

Если на руках уже заметны возрастные изменения, есть пигментные пятна и признаки старения, желательно избегать следующих оттенков лака, чтобы не подчеркивать легкие недостатки кожи.

Избегайте следующих цветов:

Ярко-красный цвет своим контрастом лишний раз акцентирует на оттенке пожилой кожи

Винный цвет или марсала визуально прибавит лет

Земляничный оттенок - от него вообще советуют отказаться даже тем, кому около 30 лет

Синий и все его оттенки визуально состарят кожу по меньшей мере на десяток лет. Особенно если на руках есть выпуклые вены или заметные синюшные капилляры.

Дизайн, которого следует избегать (скриншот)