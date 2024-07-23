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Не має жодної поживної цінності. Продукт №1, від якого треба триматися якомога далі

Фото: Від якої їжі треба відмовитися (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Часте вживання продуктів, які пройшли ультраобробку, може призвести до підвищеного ризику розвитку таких захворювань, як деменція, діабет 2 типу та хвороби серця.

Який продукт №1 зі списку шкідливих, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Що треба знати про ультраоброблені продукти

Джінан Банна, зареєстрований дієтолог і професор дієтології Гавайського університету розказала, що такі продукти можуть містити добавки, і вони часто позбавлені своєї поживної цінності. Тому в них дуже мало вітамінів і мінералів і клітковини.

Який продукт треба виключити з раціону

Газована солодка вода не має ніякої харчової цінності, окрім калорій у вигляді цукру. Отже, це порожні калорії, які не дають нам жодних поживних речовин, які нам потрібні.

Коли ви п’єте солодку газовану воду, вона дуже швидко перетравлюється і може викликати у вас відчуття голоду, додає дієтолог, що може змусити вас з’їсти більше їжі, ніж ви планували.

Замість цього обирайте різні види чаю та воду, негазовану та газовану.

"Іноді я п’ю холодний чай з гібіскусу. Звичайна вода, звичайно, є чудовою альтернативою. Навіть кава може бути варіантом, звичайно, споживана в помірних кількостях", - розказала дієтолог.

Напої становлять значну частину нашого раціону. Таким чином, ці типи напоїв, як дієтичні газовані та енергетичні напої, є обробленою їжею, яку люди споживають більше, ніж інші.

Нещодавне дослідження також показало, що тривалість життя тих, хто споживає їжу з високим вмістом ультраоброблених продуктів, може бути скорочене більш ніж на 10%.

 

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