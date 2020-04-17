В мае украинцы получат рекордное количество выходных

Выходные в мае 2020 являются самыми длительными в этом году. Даже в насыщенные новогодними праздниками зимние месяцы выходных было меньше. С чем это связано, календарь рабочих и выходных дней в последний месяц весны - в материале Styler.

Всего в мае у украинцев будет 12 выходных дней и 19 - рабочих, один день будет перенесен на понедельник. Связаны такие затяжные выходные с тем, что 30 и 31 мая в этом году выпадают на субботу и воскресенье. К примеру, в прошлом году в мае было всего девять выходных.

Май традиционно начнется с Международного Дня труда, который украинцы отметят 1 мая. Это пятница, поэтому у нас будет три выходных дня подряд. Далее - полноценная рабочая неделя.

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году - это суббота, поэтому следующий понедельник - 11 мая, станет выходным днем.

Таким образом, выходными в мае будут: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая.

Выходные в мае 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Отметим, что споры о переносе празднования 9 мая на 8 число сейчас уже поутихли. 8 мая украинцы отметят День памяти и примирения, он связан с ратификацией акта о капитуляции немецких войск в 1945 году, но выходного в этот день нет.

Ранее в Украинском институте национальной памяти хотели отказаться от выходного дня на 9 мая, и перенести его на 8 число.

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