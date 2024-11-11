Має спробувати кожен: тренер назвав 4 вправи для перевірки міцності пресу

Фізичні вправи допомагають не лише схуднути, а й зміцнити прес. Тренер назвав основні вправи, які має спробувати виконати кожен, щоб перевірити свою силу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Ляжте на спину із зігнутими колінами. Підніміть ноги та верх тулуба разом із головою.
Прямі руки імітують удари по воді на висоті 10-15 см від підлоги.
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