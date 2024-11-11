UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Має спробувати кожен: тренер назвав 4 вправи для перевірки міцності пресу

Які вправи допоможуть перевірити міцність пресу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фізичні вправи допомагають не лише схуднути, а й зміцнити прес. Тренер назвав основні вправи, які має спробувати виконати кожен, щоб перевірити свою силу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Ляжте на спину із зігнутими колінами. Підніміть ноги та верх тулуба разом із головою.

Прямі руки імітують удари по воді на висоті 10-15 см від підлоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиСпортзал