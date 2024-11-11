Должен попробовать каждый: тренер назвал 4 упражнения для проверки прочности пресса

Физические упражнения помогают не только похудеть, но укрепить пресс. Тренер назвал основные упражнения, которые должен попытаться выполнить каждый, чтобы проверить свою силу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Лягте на спину с изогнутыми коленями. Поднимите ноги и верх туловища вместе с головой.
Прямые руки имитируют удары по воде на высоте 10-15 см от пола.
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