Має спробувати кожен: 4 непопулярні крупи, які варто додати до раціону

Ячна крупа та перловка

Рослина одна, а от крупи - дещо різні.

Біолог та ботанік Олексій Коваленко розповів, що перловка - це цілий ячмінь без покриву. А ячна крупа - подрібнений ячмінь.

Ячна крупа містить вітамін В1, фосфор, магній та ніацин (вітамін В3). Також вона багата на селен та розчинну клітковину, яка забезпечує довше відчуття ситості. Відповідно, це допомагає контролювати баланс голод-насичення та запобігає набору ваги.

Таку крупу можна зварити на нежирному молоці на сніданок замість звичайної вівсянки. Також можна додати в суп замість макаронів. Зробити її підсоленою й додати тушковані овочі та сир.

Перловка - це чудова основа для салатів замість кускусу.

"Якщо порівнювати перловку та ячну крупу, остання містить більше клітковини й вітамінів. Бо її не "полірують" для краси, і вона має більше плівок", - зазначає науковець.

Кіноа

Кіноа - це насіння. Головний його недолік - вона не з дешевих, проте дуже корисна для здоров’я.

Кіноа не надто калорійна - 100 г насіння містить орієнтовно 222 калорії, водночас цілих 8 г білка та 20% денної норми клітковини.

Багата на клітковину їжа поліпшує травлення, знижує ризик раку кишківника та, як йшлося вище, допомагає контролювати апетит. А ще вона не містить глютену, що надзвичайно цінно для людей із целіакією та іншими типами чутливості до цього білка.

Щоб приготувати цю крупу, на одну склянку кіноа потрібно взяти дві склянки води. Варіть у каструлі без кришки протягом 15-20 хв, поки кіноа не вбере всю воду. Зерна мають набути ніжної розсипчастої структури. Додавайте крупу в салати або смакуйте як самостійний гарнір.

Кіноа буває червона, біла та чорна. За словами дієтолога Тетяни Лакусти, для здоров’я між ними немає критичної різниці. Проте чорну потрібно варити довше до готовності.

Спельта

Спельта є представницею цільнозернових круп, вона багата на клітковину й містить більше корисних речовин, ніж сучасні оброблені крупи.

Цілозернові сприяють нормалізації роботи серця. Проте експерти зауважують, що зациклюватися на "давніх" сортах пшениці не варто. Завдяки спельті ви можете урізноманітнити свій раціон. І в будь-якому разі, цільне зерно краще за рафіноване.

Пшоно

Це насіння проса, яке очистили від зовнішньої оболонки. Страви з пшона є традиційними для нашої культури. З

Пшоно багате на протеїни та антиоксиданти й не дуже калорійне - 119 калорій на 100 г. А ще крупа є гарним джерелом кальцію та магнію.

Цільні крупи - дуже корисні продукти, що містять багато вуглеводів