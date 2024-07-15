Должен попробовать каждый: 4 непопулярные крупы, которые следует добавить в рацион

Ячная крупа и перловка

Растение одно, а вот крупы - несколько разные.

Биолог и ботаник Алексей Коваленко рассказал, что перловка - это целый ячмень без покрова. А ячневая крупа - измельченный ячмень.

Ячная крупа содержит витамин В1, фосфор, магний и ниацин (витамин В3). Также она богата селеном и растворимой клетчаткой, которая обеспечивает более длительное чувство сытости. Соответственно, это помогает контролировать баланс голод-насыщения и предотвращает набор веса.

Такую крупу можно сварить на нежирном молоке на завтрак вместо обыкновенной овсянки. Также можно добавить в суп вместо макарон. Сделать ее подсоленной и добавить тушеные овощи и творог.

Перловка - это отличная основа для салатов вместо кускуса.

"Если сравнивать перловку и ячневую крупу, то последняя содержит больше клетчатки и витаминов. Потому что ее не "полируют" для красоты, и она имеет больше пленок", - отмечает ученый.

Киноа

Киноа - это семена. Главный его недостаток - она не из дешевых, однако очень полезна для здоровья.

Киноа не слишком калорийна - 100 г семян содержит ориентировочно 222 калории, в то же время целых 8 г белка и 20% дневной нормы клетчатки.

Богатая клетчаткой пища улучшает пищеварение, снижает риск рака кишечника и, как говорилось выше, помогает контролировать аппетит. А еще она не содержит глютена, что очень ценно для людей с целиакией и другими типами чувствительности к этому белку.

Чтобы приготовить эту крупу, на один стакан киноа нужно взять два стакана воды. Варите в кастрюле без крышки в течение 15-20 мин, пока киноа не впитает всю воду. Зерна должны приобрести нежную рассыпчатую структуру. Добавляйте крупу в салаты или смакуйте как самостоятельный гарнир.

Киноа бывает красное, белое и черное. По словам диетолога Татьяны Лакусты, для здоровья между ними нет критической разницы. Однако черную нужно варить подольше до готовности.

Спельта

Спельта является представительницей цельнозерновой крупы, она богата клетчаткой и содержит больше полезных веществ, чем современные обработанные крупы.

Целозерновые способствуют нормализации работы сердца. Однако эксперты отмечают, что зацикливаться на "старых" сортах пшеницы не стоит. Благодаря спельте вы можете разнообразить свой рацион. И в любом случае, цельное зерно лучше рафинированного.

Пшено

Это семена проса, которые очистили от наружной оболочки. Блюда из пшена традиционны для нашей культуры. С

Пшено богато протеинами и антиоксидантами и не очень калорийно - 119 калорий на 100 г. А еще крупа является хорошим источником кальция и магния.

Цельные крупы - очень полезные продукты, содержащие много углеводов