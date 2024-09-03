"Має багато секретів": лікар розповіла, чи справді в інжирі є оси

Що варто знати про інжир

Кожна кулька рослинної тканини інжиру вистелена сотнями крихітних бруньок, які розпускаються всередині стручка.

Щоб запилити ці види, самка інжирової оси, довжиною всього кілька міліметрів, проникає в неїстівну незрілу інжирину, де відкладає яйця у квіти.

"По дорозі її вусики ламаються, а крила відриваються від тіла, тому що вхідний отвір у квітку замалий. Її безкрилі дітки чоловічої статі спаровуються з нащадками крилатої самки, а потім починають використовувати свої щелепи, щоб проривати тунелі через фігу, які дозволять жінкам піти назовні. Потім самці гинуть, а самки живуть далі, щоб відкласти свої яйця в інший інжир", - йдеться у повідомленні.

Лікар зазначила, що до того часу, коли люди їдять стиглі фрукти, там уже немає інжирової оси.

Сам інжир виробляє фермент, який повністю перетравлює екзоскелет, перш ніж люди почнуть їсти плід.

"Хрусткі шматочки - це насіння, а не частини оси", - зазначила експерт.

Кожен вид оси може запилювати лише свій відповідний вид інжиру. І інжир, і фігова оса повністю залежать одна від одної, щоб вижити. Це явище називається мутуалізмом.

Технічно на один інжир припадає принаймні одна мертва оса. Цікаво, що такий інжир має більш "горіховий" смак.

"Інжир має багато секретів", - додала педіатр.

Як в інжир потрапляють оси (фото: instagram.com/dashkus)

Чи безпечно їсти такий інжир

У контексті процесу запилення, інжир безпечний для споживання.

Також більшість сортів інжиру придатні для веганів, якщо вирощуються на виробництві, де вони самозапилюються без участі ос.

Що відомо про інжирну осу

Інжирна оса включає понад 1000 видів крихітних ос, що спеціалізуються на запиленні інжиру. Ці оси настільки малі, що ледь помітні неозброєним оком, їхня довжина складає всього близько 1-2 міліметрів.

У них унікальний життєвий цикл, тісно переплетений із життєвим циклом смоковниці.