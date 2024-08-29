Від цих п"яти "корисних" продуктів ви будете не худнути, а гладшати

Дотримання здорового харчування є одним із наріжних каменів багатьох людей у ​​спробах втратити жир і досягти своїх цілей щодо схуднення. Але надмірне захоплення певною здоровою їжею, а не споживання її в помірних кількостях, може бути основною причиною того, що ви не худнете.

Які 5 корисних та здорових продуктів можуть привести до набору ваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на WalesOnline.

Що треба знати про певні продукти та схуднення

Знайте, що ви не будете втрачати вагу, якщо ви споживаєте більше калорій, ніж витрачаєте.

Вживання занадто великої кількості їжі призводить до набору жиру, навіть якщо ця їжа дуже корисна.

Такі продукти, як цільні зерна, горіхове масло та авокадо, містять важливі поживні речовини, такі як здорові жири та клітковину, але все одно важливо не споживати їх надмірно.

Топ-5 здорових продуктів, які можуть призвести до збільшення ваги, якщо ви багато їх їсте

Сухофрукти

Родзинки, чорнослив, абрикоси та інші сухофрукти є хорошим джерелом вітамінів, таких як А, С і Е, а також кальцію, заліза та калію.

Жменя може бути хорошим вибором для здорової закуски, але той факт, що в них багато природних цукрів і калорій, означає, що не треба багато їх їсти.

Авокадо

Авокадо - це популярний вибір для здорового сніданку, він містить здорові жири, вітамін Е та антиоксиданти.

Однак авокадо середнього розміру містить близько 240 калорій - це більше, ніж батончик Mars із 177 калоріями, тому не вживайте багато.

Цільні зерна

Цільнозернові варіанти таких продуктів, як хліб, рис і макарони, є чудовим джерелом клітковини, можуть покращити здоров’я кишечника та контролювати рівень холестерину.

Знову ж таки, поміркованість є ключовою, оскільки надмірне захоплення цією їжею може призвести до того, що рівень споживання калорій підвищиться, а ви цього не помітите.

Горіхове масло

Такі спреди, як арахісове або мигдальне масло, можуть бути хорошими джерелами здорових жирів і білків, а також таких мінералів, як цинк, калій і магній. Життєво важливо уважно стежити за вмістом цукру, оскільки горіхове масло часто може містити багато доданого цукру, і в результаті рівень калорій може різко зрости.

Сухі сніданки

Здоровий сніданок - чудовий спосіб розпочати день і дати організму необхідну енергію, але дуже важливо точно знати, що у вашій тарілці.

Деякі пластівці для сніданку багаті цукром і рафінованими вуглеводами, що може спричинити сплеск енергії, а потім раптовий збій. До того ж зазвичай у сухих сніданках повно калорій.