Мадонна выступила в поддержку Украины: "бессмысленное вторжение России"

Мадонна поддержала Украину, которая столкнулась с российской агрессией. Известная американская певица назвала вторжение захватчиков бессмысленным и основанном на жадности.
Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.
"Бессмысленное, основанное на жадности, вторжение России в Украину должно быть остановлено!" - заявила звезда.
Она также призвала прислать Украине гуманитарную помощь, чтобы помочь гражданам Украины, чьи жизни затронуло вторжение российских войск.
"Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!" - отметила Мадонна.
Она также призвала не чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба.
"Слава Україні!
Героям Слава!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!" - добавила она в конце.
За два часа ее пост с видео собрал более 675 тысяч просмотров и более 6 тысяч комментариев.
Украинцы поблагодарили певицу за позицию, остальные также выразили свою поддержку.
Напомним, Настя Каменских, Иван Дорн и другие украинские звезды обратились к россиянам.
Мы также писали о том, что знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн приехал в Украину, чтобы заснять агрессию России.