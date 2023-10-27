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Мадонна снова попала в "Книгу рекордов Гиннеса": за что отметили "королеву поп-музыки"

Пятница 27 октября 2023 11:43
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Мадонна снова попала в "Книгу рекордов Гиннеса": за что отметили "королеву поп-музыки" Мадонна (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Известная американская 65-летняя поп-дива Мадонна во второй раз стала рекордсменкой "Книги рекордов Гиннеса". Ее повторно признали "самой продаваемой исполнительницей всех времен". В первый раз этот титул она получила в 2009 году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.

Сколько пластинок продала певица

Сообщается, что артистка продала более 400 миллионов пластинок за свою 40-летнюю карьеру. Безумный успех позволил ей обойти других всемирно известных певиц - Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианну и Мерайю Кэри.

Также в июле 2022 года "Книга рекордов Гиннеса" заявила, что Мадонна является самой прибыльной гастролирующей артисткой, заработавшей во время туров более 1,3 миллиарда долларов.

К тому же, недавно началось мировое турне певицы под названием Celebration. Праздничный тур из 78 шоу завершится в апреле 2024 года.

Ее первая остановка была в Лондоне, где она устроила шоу с аншлагом. Остальные ее концерты в рамках мирового тура проведут ее из Европы в Северную Америку.

В Лондоне Мадонна вышла на сцену с флагом Украины и призвала остановить войну. Мадонна завернулась во флаг и поддерживала его руками. Все это произошло на глазах у фанатов, которые аплодировали и кричали, чем выразили свою поддержку действиям артистки.

После этого звезда подняла руку и несколько раз воскликнула: "No fear!".

Мадонна снова попала в &quot;Книгу рекордов Гиннеса&quot;: за что отметили &quot;королеву поп-музыки&quot;Мадонна снова попала в &quot;Книгу рекордов Гиннеса&quot;: за что отметили &quot;королеву поп-музыки&quot;Мадонна снова попала в &quot;Книгу рекордов Гиннеса&quot;: за что отметили &quot;королеву поп-музыки&quot;Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Что известно о Мадонне

Мадонна (ее полное имя: Мадонна Луиза Вероника Чикконе) - американская певица, танцовщица, киноактриса, продюсер, режиссер, активистка благотворительных и правозащитных организаций, феминистка.

Самая успешная артистка в истории музыки, она приобрела настолько широкую популярность, что ее называют "Королевой поп-музыки".

За свою карьеру Мадонна пережила несколько перевоплощений, ее песни постоянно занимали позиции в топ-чартах мира.

Мадонна снова попала в &quot;Книгу рекордов Гиннеса&quot;: за что отметили &quot;королеву поп-музыки&quot;Мадонна снова попала в &quot;Книгу рекордов Гиннеса&quot;: за что отметили &quot;королеву поп-музыки&quot;Мадонна снова попала в &quot;Книгу рекордов Гиннеса&quot;: за что отметили &quot;королеву поп-музыки&quot;Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Ранее мы сообщали, что дочь Мадонны воспроизвела ее легендарный клип Frozen.

Также мы писали, что 65-летнюю певицу находили без сознания и экстренно госпитализировали в больницу.

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