Ваш MacBook може більше. 8 корисних додатків, без яких ви не захочете працювати

Ice Menu Bar Manager

Ice - це інструмент для управління рядком меню на macOS, який є альтернативою Bartender. Минулого року Bartender був тихо придбаний сумнівною компанією, і багато користувачів тепер шукають заміну.

Ice пропонує широкий набір функцій: можна змінювати порядок значків у рядку меню, змінювати його колірну схему, приховувати непотрібні елементи і багато іншого.

Вартість: безкоштовно

DropOver

DropOver - це простий застосунок для macOS, що поліпшує функцію перетягування файлів. Він дає змогу легко переміщати кілька файлів без необхідності відкривати вікна поруч.

Для активації DropOver досить струснути курсор, потім файли можна додати у віртуальну "полицю" і перенести в потрібну папку.

Вартість: 5,99 доларів

Latest

Latest - мінімалістичний додаток, який перевіряє, чи оновлені ваші програми. Він підтримує оновлення для додатків з Mac App Store, а також для тих, які використовують систему Sparkle, що охоплює більшість програм для macOS.

Вартість: безкоштовно

NotchNook

NotchNook перетворює виріз (notch) на екрані Mac на аналог Dynamic Island з iPhone. З його допомогою можна швидко отримати доступ до медіаплеєра, календаря, швидких нотаток та інших функцій. Також підтримується перетягування файлів і їхнє надсилання через AirDrop. Вартість - 25 доларів або 3 долари на місяць.

Вартість: 25 доларів

Shortwave

Shortwave - це поштовий додаток з елементами ШІ. Він допомагає структурувати поштову скриньку, виділяючи важливі листи, створюючи завдання, додаючи мітки та архівуючи незначні листування.

ШІ може резюмувати листи, пропонувати текст для відповідей і навіть писати у вашому стилі, аналізуючи минулі повідомлення. Це просунутий додаток, що потребує звикання.

Вартість: безкоштовно, підписка 7 доларів місяць

Local Send

Local Send дає змогу передавати файли між пристроями Apple (iPhone, Mac) і гаджетами на Android або Windows. Це зручна альтернатива AirDrop для тих, хто використовує техніку різних виробників.

Вартість: безкоштовно

Hyperduck

Hyperduck пропонує більш гнучкий спосіб обміну посиланнями між пристроями Apple. Наприклад, можна зберегти веб-сторінку на iPhone і відкрити її пізніше на Mac, навіть якщо він був вимкнений у момент збереження.

Вартість: 4 долари

Rocket

Rocket - простий додаток, що дає змогу швидко вставляти емодзі в будь-якому застосунку. Для цього потрібно натиснути клавішу двокрапки і почати вводити назву емодзі. У безкоштовній версії доступні тільки смайли, а платна версія додає підтримку GIF і зображень.

Вартість: безкоштовно