Ваш MacBook может больше. 8 полезных приложений, без которых вы не захотите работать

Ice Menu Bar Manager

Ice - это инструмент для управления строкой меню на macOS, являющийся альтернативой Bartender. В прошлом году Bartender был тихо приобретен сомнительной компанией, и многие пользователи теперь ищут замену.

Ice предлагает широкий набор функций: можно изменять порядок значков в строке меню, менять ее цветовую схему, скрывать ненужные элементы и многое другое.

Стоимость: бесплатно

DropOver

DropOver - это простое приложение для macOS, улучшающее функцию перетаскивания файлов. Оно позволяет легко перемещать несколько файлов без необходимости открывать окна рядом.

Для активации DropOver достаточно встряхнуть курсор, затем файлы можно добавить в виртуальную "полку" и перенести в нужную папку.

Стоимость: 5,99 долларов

Latest

Latest - минималистичное приложение, которое проверяет, обновлены ли ваши программы. Оно поддерживает обновления для приложений из Mac App Store, а также для тех, которые используют систему Sparkle, что охватывает большинство программ для macOS.

Стоимость: бесплатно

NotchNook

NotchNook превращает вырез (notch) на экране Mac в аналог Dynamic Island с iPhone. С его помощью можно быстро получить доступ к медиаплееру, календарю, быстрым заметкам и другим функциям. Также поддерживается перетаскивание файлов и их отправка через AirDrop. Стоимость - 25 долларов или 3 доллара в месяц.

Стоимость: 25 долларов

Shortwave

Shortwave - это почтовое приложение с элементами ИИ. Оно помогает структурировать почтовый ящик, выделяя важные письма, создавая задачи, добавляя метки и архивируя незначительные переписки.

ИИ может резюмировать письма, предлагать текст для ответов и даже писать в вашем стиле, анализируя прошлые сообщения. Это продвинутое приложение, требующее привыкания.

Стоимость: бесплатно, подписка 7 долларов месяц

Local Send

Local Send позволяет передавать файлы между устройствами Apple (iPhone, Mac) и гаджетами на Android или Windows. Это удобная альтернатива AirDrop для тех, кто использует технику разных производителей.

Стоимость: бесплатно

Hyperduck

Hyperduck предлагает более гибкий способ обмена ссылками между устройствами Apple. Например, можно сохранить веб-страницу на iPhone и открыть ее позже на Mac, даже если он был выключен в момент сохранения.

Стоимость: 4 доллара

Rocket

Rocket - простое приложение, позволяющее быстро вставлять эмодзи в любом приложении. Для этого нужно нажать клавишу двоеточия и начать вводить название эмодзи. В бесплатной версии доступны только смайлы, а платная версия добавляет поддержку GIF и изображений.

Стоимость: бесплатно