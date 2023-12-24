UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

М'ясник назвав головні правила зберігання запеченої курки або індички: це врятує вашу страву

Що робити з куркою, якщо у холодильнику немає місця (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Запечена курка або індичка - головна прикраса святкового столу. Але не усі знають, що робити після того, як гості поласували стравою, але м'ясо ще залишилось. Роберт Анвін, який є власником м'ясної крамниці, назвав секретні фішки, завдяки яким ви точно почнете правильно зберігати запечену птицю.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Як зберігати запечену курку

М'ясник радить подбати про свіжість м'яса майже одразу, коли ви його приготуєте. Після того, як страва остигне, накрийте її фольгою. Це допоможе вберегти запечену курку від зайвих мікробів.

Коли ж м'ясо повністю охолоне, його потрібно прибрати у холодильник. Але буває і так, що страва банально не вміщається, адже вона не єдина, що ви приготували на свята.

Втім, залишати запечену курку або індичку на кухні, де вона буде лежати у кімнатній температурі, точно не варто. М'ясник радить не ризикувати. 

Як зберігати курку (фото: freepik.com)

Що робити, якщо для курки немає місця у холодильнику

"Розберіть курку або індичку на порції та помістіть у контейнери для зберігання харчових продуктів, переконавшись, що тримаєте її подалі від будь-якого сирого м'яса, тоді ви зможете зберігати її до трьох днів", - радить експерт.

Якщо ж м'яса настільки багато, що ви точно не встигнете його з'їсти, перекладіть частину контейнерів у морозильну камеру. Потім ви зможете додати його у пиріг або приготувати якусь іншу страву.

 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як зробити, щоб кутя не скисла і довго стояла.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи можна зберігати продукти на балконі.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхакипорадирецепт рікНовий рік