М'ясник назвав головні правила зберігання запеченої курки або індички: це врятує вашу страву

Як зберігати запечену курку

М'ясник радить подбати про свіжість м'яса майже одразу, коли ви його приготуєте. Після того, як страва остигне, накрийте її фольгою. Це допоможе вберегти запечену курку від зайвих мікробів.

Коли ж м'ясо повністю охолоне, його потрібно прибрати у холодильник. Але буває і так, що страва банально не вміщається, адже вона не єдина, що ви приготували на свята.

Втім, залишати запечену курку або індичку на кухні, де вона буде лежати у кімнатній температурі, точно не варто. М'ясник радить не ризикувати.

Як зберігати курку (фото: freepik.com)

Що робити, якщо для курки немає місця у холодильнику

"Розберіть курку або індичку на порції та помістіть у контейнери для зберігання харчових продуктів, переконавшись, що тримаєте її подалі від будь-якого сирого м'яса, тоді ви зможете зберігати її до трьох днів", - радить експерт.

Якщо ж м'яса настільки багато, що ви точно не встигнете його з'їсти, перекладіть частину контейнерів у морозильну камеру. Потім ви зможете додати його у пиріг або приготувати якусь іншу страву.