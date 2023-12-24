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Мясник назвал главные правила хранения запеченной курицы или индейки: это спасет ваше блюдо

Что делать с курицей, если в холодильнике нет места (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Запеченная курица или индейка - главное украшение праздничного стола. Но не все знают, что делать после того, как гости полакомились угощениями, но мясо еще осталось. Роберт Анвин, являющийся владельцем мясного магазина, назвал секретные фишки, благодаря которым вы точно начнете правильно хранить запеченную птицу.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Как хранить запеченную курицу

Мясник советует позаботиться о свежести мяса почти сразу после того, как вы его приготовите. После того как блюдо остынет, накройте его фольгой. Это поможет уберечь запеченную курицу от лишних микробов.

Когда мясо полностью остынет, его нужно убрать в холодильник. Но бывает и так, что блюдо банально не вмещается, ведь оно не единственное, что вы приготовили к праздникам.

Впрочем, оставлять запеченную курицу или индейку на кухне, где она будет лежать при комнатной температуре, точно не стоит. Мясник советует не рисковать.

Как хранить курицу (фото: freepik.com)

Что делать, если для курицы нет места в холодильнике

"Разберите курицу или индейку на порции и поместите в контейнеры для хранения пищевых продуктов, убедившись, что держите ее подальше от любого сырого мяса, тогда вы можете хранить ее до трех дней", - советует эксперт.

Если же мяса так много, что вы точно не успеете его съесть, переложите часть контейнеров в морозильную камеру. Затем вы сможете добавить его в пирог или приготовить какое-нибудь другое блюдо.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как сделать, чтобы кутья не скисла и долго стояла.

Кроме того, недавно стало известно, можно ли хранить продукты на балконе.

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