М'ясні зрази з грибною начинкою: незвичний рецепт соковитих котлет

Що потрібно для м'ясних зраз з грибами

Для того, щоб приготувати котлети з грибною начинкою, потрібні такі продукти:

фарш - 500 г;

яйця - 3 шт.;

молоко - 0,25 стакана;

печериці - 150 г;

цибуля - 2 шт.;

панірувальні сухарі - 50 г;

петрушка - жменька;

олія - до смаження;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати котлети з грибною начинкою

Фарш до таких котлет можна брати будь-який, відповідно до своїх смакових вподобань, або навіть зробити самостійно. Гриби потрібно промити і нарізати на скибочки або кубики.

Цибулю необхідно почистити, одну нарізати на дрібні кубики, а іншу перекрутити в м'ясорубці і додати до фаршу.

На пательні необхідно розігріти невелику кількість олії та обсмажити нарізану на кубики цибулю до розм'якшення. Потім всипте гриби і смажте все до готовності.

В цей час можна підготувати масу для котлет. Окрім додавання до фаршу цибулі, потрібно додати 1 яйце і сухарі, попередньо заливши їх молоком. Решту яєць потрібно зварити круто. Петрушку помийте та подрібніть.

Панірувальні сухарі можна зробити з хліба - для цього рецепту потрібно три скибочки, які необхідно висушити в духовці та подрібнити.

Ретельно перемішайте всі компоненти маси для котлет, додаючи сіль та перець до свого смаку.

Поки охолоджуються смажені гриби, очистьте і наріжте відварені яйця на маленькі кубики. Потім змішайте їх з грибною начинкою та зеленню.

Сформуйте з фаршу кульку - для цього потрібно 1,5-2 ст. л. маси. Потім кульку необхідно сплющити, зробивши з неї паляничку. Для однієї котлети потрібні 2 палянички.

Як зробити з фаршу котлети з грибами (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

На одну частину котлети викладіть 1 ст. л. начинки, накрийте другою половиною котлети, згладьте краї.

Повторіть цей крок до закінчення фаршу і грибної начинки. Викладіть зрази на розігріту пательню і обсмажте з кожного боку до готовності, накривши посуд кришкою.

Як смажити м'ясні зрази (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Якщо ж начинка залишилась, з неї можна зробити соус, додавши сметану і часник. Соус потрібно нагріти на невеликому вогні, але не доводити до кипіння.