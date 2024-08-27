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М'ясні зрази з грибною начинкою: незвичний рецепт соковитих котлет

Як готувати котлети з грибами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Ці м'ясні зрази - досить оригінальний спосіб приготування котлет, з не менш поживною начинкою. За розміром котлети також нагадують зрази, тож одного виробу вистачає на порцію до улюбленого гарніру.

Про те, як готувати м'ясні котлети з грибною начинкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для м'ясних зраз з грибами

Для того, щоб приготувати котлети з грибною начинкою, потрібні такі продукти:

  • фарш - 500 г;
  • яйця - 3 шт.;
  • молоко - 0,25 стакана;
  • печериці - 150 г;
  • цибуля - 2 шт.;
  • панірувальні сухарі - 50 г;
  • петрушка - жменька;
  • олія - до смаження;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати котлети з грибною начинкою

Фарш до таких котлет можна брати будь-який, відповідно до своїх смакових вподобань, або навіть зробити самостійно. Гриби потрібно промити і нарізати на скибочки або кубики. 

Цибулю необхідно почистити, одну нарізати на дрібні кубики, а іншу перекрутити в м'ясорубці і додати до фаршу.

На пательні необхідно розігріти невелику кількість олії та обсмажити нарізану на кубики цибулю до розм'якшення. Потім всипте гриби і смажте все до готовності.

В цей час можна підготувати масу для котлет. Окрім додавання до фаршу цибулі, потрібно додати 1 яйце і сухарі, попередньо заливши їх молоком. Решту яєць потрібно зварити круто. Петрушку помийте та подрібніть.

Панірувальні сухарі можна зробити з хліба - для цього рецепту потрібно три скибочки, які необхідно висушити в духовці та подрібнити. 

Ретельно перемішайте всі компоненти маси для котлет, додаючи сіль та перець до свого смаку. 

Поки охолоджуються смажені гриби, очистьте і наріжте відварені яйця на маленькі кубики. Потім змішайте їх з грибною начинкою та зеленню. 

Сформуйте з фаршу кульку - для цього потрібно 1,5-2 ст. л. маси. Потім кульку необхідно сплющити, зробивши з неї паляничку. Для однієї котлети потрібні 2 палянички.

Як зробити з фаршу котлети з грибами (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

На одну частину котлети викладіть 1 ст. л. начинки, накрийте другою половиною котлети, згладьте краї.

Повторіть цей крок до закінчення фаршу і грибної начинки. Викладіть зрази на розігріту пательню і обсмажте з кожного боку до готовності, накривши посуд кришкою.

Як смажити м'ясні зрази (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Якщо ж начинка залишилась, з неї можна зробити соус, додавши сметану і часник. Соус потрібно нагріти на невеликому вогні, але не доводити до кипіння.

 

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