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Мясные зразы с грибной начинкой: необычный рецепт сочных котлет

Как готовить котлеты с грибами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Эти мясные зразы - довольно оригинальный способ приготовления котлет, с не менее питательной начинкой. По размеру котлеты также напоминают зразы, так что одного изделия хватает на порцию к любимому гарниру.

О том, как готовить мясные котлеты с грибной начинкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Что нужно для мясных зраз с грибами

Для того чтобы приготовить котлеты с грибной начинкой, нужны следующие продукты:

  • фарш - 500 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • молоко - 0,25 стакана;
  • шампиньоны - 150 г;
  • лук - 2 шт.;
  • панировочные сухари - 50 г;
  • петрушка - горстка;
  • растительное масло - для жарки;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить котлеты с грибной начинкой

Фарш к таким котлетам можно брать любой, в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, или даже сделать самостоятельно. Грибы нужно промыть и нарезать на ломтики или кубики.

Лук необходимо почистить, один нарезать на мелкие кубики, а другой перекрутить в мясорубке и добавить в фарш.

На сковороде необходимо разогреть небольшое количество растительного масла и обжарить нарезанный на кубики лук до размягчения. Затем всыпьте грибы и жарьте все до готовности.

В это время можно приготовить массу для котлет. Кроме добавления в фарш лука, нужно добавить 1 яйцо и сухари, предварительно залив их молоком. Остальные яйца нужно сварить вкрутую. Петрушку помойте и измельчите.

Панировочные сухари можно сделать из хлеба - для этого рецепта нужно три ломтика, которые необходимо высушить в духовке и измельчить.

Тщательно перемешайте все компоненты массы котлет, добавляя соль и перец по своему вкусу.

Пока охлаждаются жареные грибы, очистьте и порежьте отварные яйца на маленькие кубики. Затем смешайте их с грибной начинкой и зеленью.

Сформируйте из фарша шарик - для этого нужно 1,5-2 ст. л. массы. Затем шарик необходимо сплющить, сделав из него лепешку. Для одной котлеты нужны 2 лепешки.

Как сделать из фарша котлеты с грибами (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

На одну часть котлеты выложите 1 ст. л. начинки, накройте второй половиной котлеты, сгладьте края.

Повторите этот шаг до окончания фарша и грибной начинки. Выложите зразы на разогретую сковороду и обжарьте с каждой стороны до готовности, накрыв посуду крышкой.

Как жарить мясные зразы (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Если же начинка осталась, из нее можно сделать соус, добавив сметану и чеснок. Соус нужно нагреть на небольшом огне, но не доводить до кипения.

 

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