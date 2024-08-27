Мясные зразы с грибной начинкой: необычный рецепт сочных котлет

Что нужно для мясных зраз с грибами

Для того чтобы приготовить котлеты с грибной начинкой, нужны следующие продукты:

фарш - 500 г;

яйца - 3 шт.;

молоко - 0,25 стакана;

шампиньоны - 150 г;

лук - 2 шт.;

панировочные сухари - 50 г;

петрушка - горстка;

растительное масло - для жарки;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить котлеты с грибной начинкой

Фарш к таким котлетам можно брать любой, в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, или даже сделать самостоятельно. Грибы нужно промыть и нарезать на ломтики или кубики.

Лук необходимо почистить, один нарезать на мелкие кубики, а другой перекрутить в мясорубке и добавить в фарш.

На сковороде необходимо разогреть небольшое количество растительного масла и обжарить нарезанный на кубики лук до размягчения. Затем всыпьте грибы и жарьте все до готовности.

В это время можно приготовить массу для котлет. Кроме добавления в фарш лука, нужно добавить 1 яйцо и сухари, предварительно залив их молоком. Остальные яйца нужно сварить вкрутую. Петрушку помойте и измельчите.

Панировочные сухари можно сделать из хлеба - для этого рецепта нужно три ломтика, которые необходимо высушить в духовке и измельчить.

Тщательно перемешайте все компоненты массы котлет, добавляя соль и перец по своему вкусу.

Пока охлаждаются жареные грибы, очистьте и порежьте отварные яйца на маленькие кубики. Затем смешайте их с грибной начинкой и зеленью.

Сформируйте из фарша шарик - для этого нужно 1,5-2 ст. л. массы. Затем шарик необходимо сплющить, сделав из него лепешку. Для одной котлеты нужны 2 лепешки.

Как сделать из фарша котлеты с грибами (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

На одну часть котлеты выложите 1 ст. л. начинки, накройте второй половиной котлеты, сгладьте края.

Повторите этот шаг до окончания фарша и грибной начинки. Выложите зразы на разогретую сковороду и обжарьте с каждой стороны до готовности, накрыв посуду крышкой.

Как жарить мясные зразы (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Если же начинка осталась, из нее можно сделать соус, добавив сметану и чеснок. Соус нужно нагреть на небольшом огне, но не доводить до кипения.