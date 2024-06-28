Без м'яса, але корисно та поживно: рецепт пасти з баклажанами

Що потрібно для пасти з баклажаном

Для того, щоб приготувати цей легкий та поживний обід чи вечерю з баклажаном, потрібні такі інгредієнти:

спагеті - 110-115 г;

баклажани - 225 г;

червона цибуля - 0,5 шт.

оливкова олія - 3 ст. л.;

біле місо - 2 ч. л.;

мірін - 2 ч. л.;

рисовий оцет - 1 ч. л.;

часник - 1 зубчик;

цибуля шалот - 1 шт.;

коричневий цукор - 0,5 ч. л;

сіль - до смаку;

перець чорний - до смаку;

червоний перець - щіпка.

Як готувати пасту з баклажаном

Помийте баклажан та наріжте його невеликими кубиками або скибочками. Знімати шкірку з овочу не обов'язково. Цибулю очистьте та наріжте товстими кружальцями.

Цибулю шалот, якою буде прикрашатися страва, необхідно помити і нарізати тонкими кружальцями. Часник очистьте і натріть на дрібній тертці.

Розігрійте духовку до 205 градусів. На чверть дека викладіть баклажани та червону цибулю, посипте сіллю та перцем, збризніть 2 ст. л. олії - та запікайте в духовці протягом 25-30 хвилин.

Тим часом у невеликому посуді змішайте місо, мірін, оцет, коричневий цукор і червоний перець. Приблизно за 15 хвилин до готовності овочів відваріть спагеті або інші макаронні вироби.

Доведіть до кипіння воду, посоліть та відварити спагеті відповідно до інструкцій на упаковці. Частину рідини з макаронів перелийте до стакана, а решту злийте. Спагеті перекладіть в окрему тарілку.

У ту ж саму - все ще гарячу - каструлю додайте столову ложку оливкової олії та часник, і, помішуючи, готуйте на повільному вогні протягом 30 секунд, поки часник не стане ароматним.

Після цього додайте соус з місо та мірином, та готуйте, помішуючи, протягом ще 30 секунд, щоб місо карамелізувалося, а вино випарувалося. Зрозуміти, що вино випаровується, можна по бульбашках.

Після цього додайте відціджені спагеті, та готуйте пасту на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки вони не вкриються часниковою місо-сумішшю.

На цьому етапі можна додати трохи відлитої раніше рідини, якщо паста стане занадто густою - хоча зазвичай це не потрібно.

Обережно додайте обсмажені баклажани та червону цибулю.Перед подачею прикрасьте пасту зеленню цибулі шалот.