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Без м'яса, але корисно та поживно: рецепт пасти з баклажанами

Паста з баклажанами (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Варіантів пасти існує безліч - з фаршем, з морепродуктами, з різноманітними соусами і навіть з кабачком. Така паста нагадує азійську кухню завдяки соусу з місо, а баклажани роблять її водночас легкою та ситною.

Про те, як готувати пасту з баклажанами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Food52.

Що потрібно для пасти з баклажаном

Для того, щоб приготувати цей легкий та поживний обід чи вечерю з баклажаном, потрібні такі інгредієнти:

  • спагеті - 110-115 г;
  • баклажани - 225 г;
  • червона цибуля - 0,5 шт.
  • оливкова олія - 3 ст. л.;
  • біле місо - 2 ч. л.;
  • мірін - 2 ч. л.;
  • рисовий оцет - 1 ч. л.;
  • часник - 1 зубчик;
  • цибуля шалот - 1 шт.;
  • коричневий цукор - 0,5 ч. л;
  • сіль - до смаку;
  • перець чорний - до смаку;
  • червоний перець - щіпка.

Як готувати пасту з баклажаном

Помийте баклажан та наріжте його невеликими кубиками або скибочками. Знімати шкірку з овочу не обов'язково. Цибулю очистьте та наріжте товстими кружальцями.

Цибулю шалот, якою буде прикрашатися страва, необхідно помити і нарізати тонкими кружальцями. Часник очистьте і натріть на дрібній тертці.

Розігрійте духовку до 205 градусів. На чверть дека викладіть баклажани та червону цибулю, посипте сіллю та перцем, збризніть 2 ст. л. олії - та запікайте в духовці протягом 25-30 хвилин.

Тим часом у невеликому посуді змішайте місо, мірін, оцет, коричневий цукор і червоний перець. Приблизно за 15 хвилин до готовності овочів відваріть спагеті або інші макаронні вироби.

Доведіть до кипіння воду, посоліть та відварити спагеті відповідно до інструкцій на упаковці. Частину рідини з макаронів перелийте до стакана, а решту злийте. Спагеті перекладіть в окрему тарілку.

У ту ж саму - все ще гарячу - каструлю додайте столову ложку оливкової олії та часник, і, помішуючи, готуйте на повільному вогні протягом 30 секунд, поки часник не стане ароматним.

Після цього додайте соус з місо та мірином, та готуйте, помішуючи, протягом ще 30 секунд, щоб місо карамелізувалося, а вино випарувалося. Зрозуміти, що вино випаровується, можна по бульбашках.

Після цього додайте відціджені спагеті, та готуйте пасту на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки вони не вкриються часниковою місо-сумішшю.

На цьому етапі можна додати трохи відлитої раніше рідини, якщо паста стане занадто густою - хоча зазвичай це не потрібно.

Обережно додайте обсмажені баклажани та червону цибулю.Перед подачею прикрасьте пасту зеленню цибулі шалот.

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