Без мяса, но полезно и питательно: рецепт пасты с баклажанами

Что нужно для пасты с баклажаном

Для того чтобы приготовить этот легкий и питательный обед или ужин с баклажаном, требуются следующие ингредиенты:

спагетти - 110-115 г;

баклажаны - 225 г;

красный лук - 0,5 шт.

оливковое масло - 3 ст. л.;

белое мисо - 2 ч. л.;

мирин - 2 ч. л.;

рисовый уксус - 1 ч. л.;

чеснок - 1 зубчик;

лук шалот - 1 шт.;

коричневый сахар - 0,5 ч. л;

соль - по вкусу;

перец черный - по вкусу;

красный перец - щепотка.

Как готовить пасту с баклажаном

Вымойте баклажан и нарежьте его небольшими кубиками или ломтиками. Снимать шкурку с овоща не обязательно. Лук очистьте и нарежьте толстыми кружочками.

Лук-шалот, которым будет украшаться блюдо, необходимо помыть и нарезать тонкими кружочками. Чеснок очистьте и натрите на мелкой терке.

Разогрейте духовку до 205 градусов. На четверть противня выложите баклажаны и красный лук, посыпьте солью и перцем, сбрызните 2 ст. л. масла - и запекайте в духовке в течение 25-30 минут.

Тем временем в небольшой посуде смешайте мисо, мирин, уксус, коричневый сахар и красный перец. Приблизительно за 15 минут до готовности овощей отварите спагетти или другие макаронные изделия.

Доведите до кипения воду, посолите и отварите спагетти в соответствии с инструкциями на упаковке. Часть жидкости из макаронных изделий перелейте в стакан, а остальное слейте. Спагетти переложите в отдельную тарелку.

В ту же - все еще горячую - кастрюлю добавьте столовую ложку оливкового масла и чеснок, и, помешивая, готовьте на медленном огне в течение 30 секунд, пока чеснок не станет ароматным.

После этого добавьте соус с мисо и мирином и готовьте, помешивая, в течение еще 30 секунд, чтобы мисо карамелизовалось, а вино испарилось. Понять, что вино испаряется, можно по пузырькам.

После этого добавьте отцеженные спагетти, и готовьте пасту на небольшом огне, постоянно помешивая, пока они не покроются чесночной мисо-смесью.

На этом этапе можно добавить немного отлитой ранее жидкости, если паста станет слишком густой - хотя обычно это не нужно.

Осторожно добавьте обжаренные баклажаны и красный лук. Перед подачей украсьте пасту зеленью лука-шалот.