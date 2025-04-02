М'які іграшки у дорослих в ліжку? Вчені пояснили, що це означає для психіки

Чи сплять дорослі з м'якими іграшками?

Докторант з клінічної психології в Університеті Пенсильванії Макс Генеков, який є батьком і власником м'яких іграшок, зізнається, що плюшеві іграшки були в його житті завжди. У нього є плюшевий єнот ще з дитинства і він в'яже гачком іграшки, коли у друзів народжуються діти, а вночі він використовує іграшку як подушку. І вважає, що це абсолютно нормально, хоч деякі люди скажуть, що це дивно.

За даними компанії з дослідження ринку та технологій, коли почалася пандемія COVID-19 у багатьох країнах різко зросли продажі плюшевих іграшок. Тільки у 2024 році 21% таких іграшок був проданий дорослим старше 18 років.

"М'які тварини припали до душі молоді та дорослим як засіб для розваги, колекціонування та забезпечення комфорту під час пандемії", - пояснює радник з виробництва іграшок в США Джулі Леннет.

Опитування показують, що понад половина людей тримали в дитинстві м'яку тваринку, а близько 40% сказали, що сплять з плюшевою іграшкою.

"Мені цікаво, чи люди шукають більше комфорту перед обличчям невизначеності. І для людей, які самотні, було б добре мати щось, з чим можна обійнятися вночі", - додає психолог сну та засновник клініки сну доктор Джейд Ву.

Насправді іграшки присутні у житті дорослих майже усюди, і зовсім не тому, що в них є діти. М'які іграшки є в машинах, вони можуть ховатися на робочому столі або у ящиках тумбочок, іграшки часто присутні у подорожах, і звісно - вони є у ліжку.

Що кажуть вчені

Експерти вважають, що немає нічого поганого в тому, щоб в дорослому віці мати м'яку тварину і використовувати її для кращого сну. Насправді позитивних моментів в цьому багато.

Психіатр-терапевт з Сієтла доктор Джессіка Ламар використовує м'яких тварин з дорослими, які переживають травму. Вони йдуть у магазин і обирають ту, яка, на їхню думку, символізує їхню внутрішню дитину або молодшу версію себе - щоб вони могли вилікувати травму з дитинства.

За словами доктора Генекова, м'яка іграшка потрібна не тільки тим, хто переживає травми. Будь-хто може отримати користь від ніжності, м'якості та самозаспокоєння, які дає плюшевий предмет.

М'яка тваринка, яку ви маєте ще з дитинства, може викликати ностальгію, зв'язок з сім'єю, друзями, від яких ви далеко. А ще точку дотику для приємних спогадів.

"Це може бути дуже затишно, розслабляюче та приємно. Немає жодних причин, чому дорослі не можуть користуватися перевагами, які отримують діти", - каже доктор Ву. Чи може іграшка в ліжку зашкодити психіці дорослого (фото: freepik.com)

Чи може прив'язаність до іграшки зашкодити?

Проблема саме у тому, що ви можете подумати, що м'яка іграшка тільки для дітей.

"Якщо ми думаємо через призму здорової, врівноваженої дорослої людини, я насправді вважаю, що це дуже корисно: "Я дорослий, який вже навчається в коледжі, і я все ще маю здорову прив'язаність до свого дитинства". Це чудово, коли маєш можливість сказати: "Це частина моєї дитячої особистості, з якою я хочу залишатися на зв'язку", - каже доктор Ламар.

І проблемою варто вважати, коли хтось засмучується або не може заснути, коли поруч не має улюбленої іграшки. А ще - коли люди використовують свої іграшки, щоб уникнути інших проблем.

Насправді використання плюшевих тваринок для покращення самопочуття може бути гарним моделюванням для дітей у вашому житті.

"Це один зі способів самозаспокоїтися. Ми беремо у ліжко щось на зразок тварини, і це заспокоює. Це одна з речей, яких ви повинні навчити дітей, коли вони маленькі - як саморегулюватися, як самозаспокоюватися", - каже клінічний психолог з Вестона Барбара Грінберг.

Для чого дорослим потрібна іграшка у ліжку?

Іграшка у вашому ліжку вночі може відповідати еволюційним потребам і значно покращити якість сну, а ще - заспокоїти нервову систему.

"Ми спимо краще, коли почуваємося у безпеці, тож коли ми почуваємося вразливими, тоді ми хочемо соціального контакту. Соціальний сон змушує нас відчувати себе у безпеці та краще спати. Отже, м'яка іграшка може бути гарною альтернативою тому, щоб хтось інший спав у вашому ліжку", - каже доктор Ву.

Вона додала, що існують деякі дослідження, які показують, що важкі ковдри допомагають заспокоїти розум та тіло. Таким чином важкі м'які іграшки можуть виконувати таку ж саму функцію, як і важка ковдра.

Крім того, м'яка тваринка допомагає краще спати, бо подає сигнал мозку про те, що настав час розслабитися.

"Відчуття, запах, вигляд - можуть бути пов'язані зі сном, і тому вони допомагають сигналізувати про те, що сон має настати дуже швидко", - пояснила психолог.

А доктор Грінберг додала, що якщо іграшка допомагає впоратися зі стресом, це набагато краща альтернатива, ніж прийом транквілізатора або випитий келих вина. Іграшка ще ніколи та нікому не зашкодила.

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