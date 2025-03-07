М'яке та ніжне: за цим рецептом вівсяне печиво виходить завжди смачним

Що вам знадобиться:

Вівсяні пластівці - 135 г

Борошно - 100 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 50 г

Соняшникова олія - 2 ст. ложки

Сода - 0,5 ч. ложки

Лимонний сік або лимонна кислота - 0,5 ч. ложки

Дрібка солі

Як готувати м'яке вівсяне печиво

Вівсяні пластівці поміщаємо у блендер та перемелюємо. Можна розмолоти повність, до стану борошна, а можна лишити шматочки, які будуть відчуватися у тісті.

У великій мисці розбиваємо яйце, додаємо цукор та дрібку солі, і вимішуємо вінчиком до однорідності.

В яєчну суміш додаємо олію, лимонний сік або лимонну кислоту та соду. Якщо немає соди, візьміть розпушувач для тіста.

Далі у яєчну суміш додаємо перемелені пластівці й все добре вимішуємо, до однорідності. Борошно просіюємо і додаємо частинами. Знову все добре вимішуємо.

Тісто має вийти липким, але не переживайте - воно буде тримати форму. Будьте обережні з борошном, оскільки печиво стає твердим саме велику кількість цього інгредієнту.

За бажанням у тісто можна додати сухофрукти, цукати, будь-які горіхи або дроблений шоколад. Якщо ви хочете вівсяне печиво з шоколадним смаком, замініть частину борошна на какао-порошок - достатньо буде 1 столової ложки. За бажанням у тісто можна додати горіхи або шматочки шоколаду (фото: freepik.com)

Стіл присипте борошном і сформуйте кулю з тіста. Наріжте його на 8 однакових частин. Мокрими руками сформуйте з нарізаних частин спочатку кульки, а потім приплюсніть їх у печиво.

На лист викладіть пергамент, а потім - печиво. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте печиво 30-40 хвилин.

Готове печиво має вийти трохи хрумке по краях, а всередині - ніжне та м'яке.

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