Мягкое и нежное: по этому рецепту овсяное печенье получается всегда вкусным

Овсяное печенье для многих людей - это часть детства. А еще это вкусное лакомство к чаю, еда в дорогу, перекус с собой на работу или ребенку в школу. Готовится такое печенье легко, но не все знают секреты, как сделать его мягким и нежным.
Как приготовить мягкое и нежное овсяное печенье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube кулинара Екатерины Тарасенко.
Овсяные хлопья помещаем в блендер и перемалываем. Можно размолоть полностью, до состояния муки, а можно оставить кусочки, которые будут ощущаться в тесте.
В большой миске разбиваем яйцо, добавляем сахар и щепотку соли, и вымешиваем венчиком до однородности.
В яичную смесь добавляем масло, лимонный сок или лимонную кислоту и соду. Если нет соды, возьмите разрыхлитель для теста.
Далее в яичную смесь добавляем перемолотые хлопья и все хорошо вымешиваем, до однородности. Муку просеиваем и добавляем частями. Опять все хорошо вымешиваем.
Тесто должно получиться липким, но не переживайте - оно будет держать форму. Будьте осторожны с мукой, поскольку печенье становится твердым именно из-за большого количества этого ингредиента.
По желанию в тесто можно добавить сухофрукты, цукаты, любые орехи или дробленый шоколад. Если вы хотите овсяное печенье с шоколадным вкусом, замените часть муки на какао-порошок - достаточно будет 1 столовой ложки.
Стол присыпьте мукой и сформируйте шар из теста. Нарежьте его на 8 одинаковых частей. Мокрыми руками сформируйте из нарезанных частей сначала шарики, а затем приплюсните их в печенье.
На противень выложите пергамент, а затем - печенье. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 30-40 минут.
Готовое печенье должно получиться немного хрустящее по краям, а внутри - нежное и мягкое.
Вас может заинтересовать: