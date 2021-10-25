Від лютих морозів до "бабиного літа": синоптики ошелешили новим прогнозом погоди

Погода в Україні в найближчий тиждень принесе чимало сюрпризів жителям усіх областей. В останній тиждень жовтня очікуються сильні морози, до -7 градусів і різке потепління до 17 градусів.

Погода на 26 жовтня

У вівторок сильні морози ночами захоплять східні області, очікується від -2 до -7 градусів. Вдень повітря прогріється до + 9 + 11 градусів. На решті території України очікується вночі від 0 до -4 градусів. Вдень від + 9 до +12 градусів, у західних областях до +14 градусів. Опади не прогнозуються, можливе невелике посилення вітру.

У Києві 26 жовтня без опадів, невеликий вітер. Вночі в столиці від 0 до -2 градусів, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на 26 жовтня

Погода 27 жовтня

У середу морози триматимуться вночі тільки на крайньому сході, в більшості областей регіону від +1 до -2 градусів. Похолодання до -1 градуса очікується також на Закарпатті, в Івано-Франківській області, в Чернівцях та Вінниці, в центральних областях та на півночі.

В інших регіонах вночі від 0 до + 4 градусів. Вдень у більшості областей сухо та сонячно, від +9 до +12 градусів, на півдні та заході прогріється до +13 +14 градусів.

У Києві 27 жовтня вночі від 0 до + 2 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів, без опадів.

Карта погоди в Україні на 27 жовтня

Погода 28 жовтня

У четвер нічні морози очікуються в Дніпрі, Запоріжжі, Донецькій і Луганській областях, на Закарпатті та в Чернівцях, від -1 до -4 градусів. На решті території України нічна температура повітря коливатиметься від + 2 до + 5 градусів. Вдень в Україні буде сонячно і сухо, в більшості регіонів від +9 до +12 градусів, тепліше тільки в західних областях і на півдні, від +12 до +16 градусів.

У Києві 28 жовтня сухо і сонячно. Вночі в столиці від + 3 до +5 градусів. Вдень повітря прогріється до + 11 + 13 градусів.

Карта погоди в Україні на 28 жовтня

Погода 29 жовтня

У п'ятницю в Україну прийде потепління і посилиться вітер, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме від + 2 до +6 градусів, вдень у більшості областей від 11 до + 14 градусів. У південних областях прогріється до + 15 градусів, а найтепліша погода очікується на заході, до +15 +17 градусів.

У Києві в п'ятницю буде сухо і сонячно, очікується посилення вітру і невелика хмарність. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень прогріється до +12 + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на 29 жовтня

За прогнозом синоптиків, в суботу в Україні буде тепло, сухо і сонячно. Вночі від 2 до +6 градусів. Вдень від +11 до +15 градусів, на заході до + 17 градусів. Така погода протримається до 1-2 листопада. Потім очікується погіршення погода - спочатку зарядять дощі, а після 5 листопада знову почне падати температура повітря.

Карта погоди в Україні на 30 жовтня