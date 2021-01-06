Люцифер став Джеком, а Марія - Естель: незвичайні зміни імен киян у 2020 році

Незвичайні імена киян у 2020 році (фото: РБК-Україна)

Протягом 2020 року своє ім'я вирішили змінити 1300 жителів Києва. Зазвичай українці змінювали класичні імена для наших країв на більш незвичайні, але іноді і навпаки.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своїй сторінці в Facebook опублікувало список найбільш незвичайних змін імен киян минулого року.

Цей список імен виглядає наступним чином:

Людмила стала Каєю

Ганна стала Олінною

Володимир став Вольдемаром

Іван став Йонасом

Дррааоллдлісс стала Ганною

Ганна стала Анабеллою

Марія стала Деррікою

Олена стала Мілаграс

Віталій став Габриелем

Лариса стала Глорією-Сандрою

Лада стала Міяко

Марія стала Естель

Люцифер став Джеком

Якщо ви змінюєте ім'я перший раз, то вартість такої послуги становитиме 5 гривень 10 копійок. При повторній зміні імені доведеться заплатити вже 51 гривню. Строк розгляду відповідної заяви може тривати до 3 місяців.

Це пов'язано з тим, що заяву на зміну імені перевіряють не тільки працівники відділів ДРАЦС, але і територіальних органів.

Кому не можна змінити ім'я:

Якщо відносно вас відкрито кримінальне провадження;

Якщо ви вчинили адміністративне правопорушення;

Якщо ви перебуваєте в розшуку/міжнародному розшуку;

Якщо є непогашена судимість;

Якщо ви надали неправдиві відомості про себе.

Якщо ваша заява схвалена, то ви отримаєте свідоцтво з новим ім'ям, яке є підставою для заміни інших документів, включаючи паспорт, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія. При цьому свідоцтво про народження не змінюється.

Варто зазначити, що відділ ДРАЦС сам сповіщає військкомати і Міграційну службу України про зміну імені людини.

Цікаво, що свідоцтво про право власності можна не міняти оскільки своє право можна підтвердити за допомогою документа про зміну імені.

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