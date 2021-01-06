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Люцифер став Джеком, а Марія - Естель: незвичайні зміни імен киян у 2020 році

Київ, Середа 06 січня 2021 22:41
Люцифер став Джеком, а Марія - Естель: незвичайні зміни імен киян у 2020 році
Незвичайні імена киян у 2020 році (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Протягом 2020 року своє ім'я вирішили змінити 1300 жителів Києва. Зазвичай українці змінювали класичні імена для наших країв на більш незвичайні, але іноді і навпаки.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своїй сторінці в Facebook опублікувало список найбільш незвичайних змін імен киян минулого року.

Цей список імен виглядає наступним чином:

  • Людмила стала Каєю
  • Ганна стала Олінною
  • Володимир став Вольдемаром
  • Іван став Йонасом
  • Дррааоллдлісс стала Ганною
  • Ганна стала Анабеллою
  • Марія стала Деррікою
  • Олена стала Мілаграс
  • Віталій став Габриелем
  • Лариса стала Глорією-Сандрою
  • Лада стала Міяко
  • Марія стала Естель
  • Люцифер став Джеком

Якщо ви змінюєте ім'я перший раз, то вартість такої послуги становитиме 5 гривень 10 копійок. При повторній зміні імені доведеться заплатити вже 51 гривню. Строк розгляду відповідної заяви може тривати до 3 місяців.

Це пов'язано з тим, що заяву на зміну імені перевіряють не тільки працівники відділів ДРАЦС, але і територіальних органів.

Кому не можна змінити ім'я:

  • Якщо відносно вас відкрито кримінальне провадження;
  • Якщо ви вчинили адміністративне правопорушення;
  • Якщо ви перебуваєте в розшуку/міжнародному розшуку;
  • Якщо є непогашена судимість;
  • Якщо ви надали неправдиві відомості про себе.

Якщо ваша заява схвалена, то ви отримаєте свідоцтво з новим ім'ям, яке є підставою для заміни інших документів, включаючи паспорт, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія. При цьому свідоцтво про народження не змінюється.

Варто зазначити, що відділ ДРАЦС сам сповіщає військкомати і Міграційну службу України про зміну імені людини.

Цікаво, що свідоцтво про право власності можна не міняти оскільки своє право можна підтвердити за допомогою документа про зміну імені.

Нагадаємо, ми писали про те, як українці оригінально називали дітей у 2020 році.

Раніше стало відомо, що українців змусять обміняти старі паперові паспорти.

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