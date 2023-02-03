Лютий стане складним місяцем: для кого зі знаків Зодіаку кінець зими буде невдалим

Близнюки

Робота стане основною турботою Близнюків наприкінці зими. Різні перешкоди можуть змусити подумати про зміну роботи. Конкуренти перепочинку не дадуть і доведеться наполегливо працювати. А ось про успіх чи стабільний відпочинок Близнюкам зараз краще не думати.

Доведеться зняти рожеві окуляри та побачити світ таким, яким він є. Можливі перепади настрою, душевний спокій буде порушено, а атмосфера вдома - напружена. Щоб упоратися з труднощами, представникам цього знака доведеться використати всю свою мудрість та зрілість.

Рак

У лютому цього року успіх відвернеться від Раків. Емоції представників цього знака будуть переливатися через край, а це дуже позначиться на проєктах та роботі. Можуть бути затримки, зміни статусу на роботі, дратівливість та розчарування. Потрібно проявити пильність, щоб не потрапити до пасток конкурентів. У особистому житті уникайте суперечок із членами сім'ї.

Ракам доведеться зберігати холоднокровність перед труднощами, з якими вони зіткнуться. Не варто боятись змін і це допоможе подолати критичні ситуації. Можуть бути фінансові витрати, особливо найближчими днями. Щоб не залишитись у мінусі, потрібно пошукати баланс між доходами та витратами.

Водолій

Астрологи попереджають, що для Водоліїв лютий теж стане не найвдалішим місяцем і доведеться зіткнутися з багатьма проблемами. Робоче навантаження сильно зросте, з'явиться більше обов'язків і це зробить життя більш напруженим. Тиск ззовні буде впливати й на особисте життя - можуть бути дивні думки та бажання, спогади та навіть депресія.

Ще Водоліям варто бути обережнішими зі своїми словами, оскільки вони можуть нашкодити іншим людям. Прибуток цього місяця може впасти, але це є тимчасовим явищем. Нести відповідальність за свою роботу буде складніше.