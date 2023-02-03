Февраль станет сложным месяцем: для кого из знаков Зодиака конец зимы будет неудачным

Близнецы

Работа станет основной заботой Близнецов в конце зимы. Различные препятствия могут заставить задуматься о смене работы. Конкуренты передышки не дадут и придется упорно работать. А вот об успехе или стабильном отдыхе Близнецам сейчас лучше не думать.

Придется снять розовые очки и увидеть мир таким, какой он есть. Возможны перепады настроения, душевное спокойствие будет нарушено, а атмосфера дома - напряженная. Чтобы справиться с трудностями, представителям этого знака придется использовать всю свою мудрость и зрелость.

Рак

В феврале этого года удача отвернется от Раков. Эмоции представителей этого знака будут переливаться через край, а это сильно отразиться на проектах и работе. Могут быть задержки, изменения статуса на работе, раздражительность и разочарование. Нужно проявить бдительность, чтобы не попасть в ловушки конкурентов. В личной жизни избегайте споров с членами семьи.

Ракам придется сохранять хладнокровие перед лицом трудностей, с которыми они столкнутся. Не стоит бояться перемен и это поможет преодолеть критические ситуации. Могут быть финансовые расходы, особенно в ближайшие дни. Чтобы не остаться в минусе, нужно поискать баланс между доходами и расходами.

Водолей

Астрологи предупреждают, что для Водолеев февраль тоже станет не самым удачным месяцем и придется столкнуться со множеством проблем. Рабочая нагрузка сильно возрастет, появится больше обязанностей и это сделает жизнь более напряженной. Давление извне повлиять и на личную жизнь, могут быть странные мысли и желания, воспоминания и даже депрессия.

Еще Водолеям стоит быть осторожнее со своими словами, так как они могут навредить другим людям. Прибыль в этом месяце может упасть, но это временное явление. Нести ответственность за свою работу будет сложнее.