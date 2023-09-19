Адвокат пояснив, які студенти отримають відстрочку від армії, а які - ні

У Верховній Раді пропонують давати відстрочку від мобілізації студентам, які здобувають другу вищу освіту, необхідну для відновлення економіки України.

Адвокат Роман Сімутін у своєму відео на YouTube-канал і пояснив, що буде, якщо цей законопроект все ж таки ухвалять.

Що пропонують автори нового законопроекту

Правозахисник зазначив, що новий альтернативний проект №9672-2 більш адекватний з прав людини, ніж його попередник, яким пропонували скасувати відстрочку від мобілізації студентам та аспірантам, які досягли 30-річного віку, оскільки вікова межа - це дискримінаційна норма.

Хто не отримає відстрочення, у разі ухвалення законопроекту

Відстрочку не отримають лише студенти, які здобувають другу чи третю освіту (без урахування віку). А от у аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формі, відстрочка від мобілізації буде. Отже, якщо ви отримуєте послідовну та вищу освіту - вас не мобілізують. •

Також відстрочку від мобілізації пропонують надавати претендентам вищої освіти, які здобувають освіту за спеціальностями, яким надається особлива підтримка, незалежно від наявності здобутого раніше рівня освіти. Список спеціальностей визначить Міносвіти.

Чи ухвалять новий законопроект?

Роман упевнений, що новий законопроект незабаром ухвалять, але юристи "поділяться на два табори".

"Перший наполягатиме, що дана норма закону зворотної сили не має часу, адже це зафіксований статтею 58 Конституції України базовий правовий принцип. А ось представники другого табору це заперечуватимуть. Власне, як це було з минулими змінами до абз. 11 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак табори таборами, але все буде по-іншому", - повідомив Сімутін.

За його словами, після внесення змін ті, хто згідно із законом не матиме відстрочки, будуть викликані до ТЦК і, у разі відмови від мобілізації на підставі незворотної дії норми у часі - отримають кримінальну справу, підозру та суд.

"І неважливо, що думатимуть юристи, адже розбиратимуть ці завали вже після перемоги. Судова спільнота теж поділиться, але виправдувальних вироків чекати не слід. Суди затягуватимуть розгляд справи або виноситимуть умовні вироки", - резюмував експерт.