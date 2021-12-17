Людям с этой группой крови запрещено употреблять газированные напитки и алкоголь

Так, полезным для людей с такой группой крови станут лосось, сардина, тунец, йогурт и кефир.

Какие продукты запрещено есть

Также важно вести активный образ жизни и избегать вредной пищи, а именно: газированных напитков, алкоголя, кофеина, копченого и вяленого мяса. Все потому, что эти продукты могут повышать риск онкологических заболеваний желудка.

По словам врача, генетически каждой группой крови обусловлены определенные особенности в организме человека, а пищевые продукты вступают с ней в химическую реакцию.

К тому же исследование показало, что носители каждой из групп крови имеют генетическую предрасположенность к развитию определенных заболеваний.

Поэтому у людей с четвертой группой крови снижен уровень желудочной кислоты по сравнению с другими. Это означает, что метаболические процессы могут быть замедленными. Кроме того, врач говорит, что лучшего пищеварения можно достичь, если не сочетать в одном приеме пищи белки и крахмал.

Отмечается, что спорт играет критически важную роль в снижении стресса и поддержании здорового эмоционального баланса. Поэтому доктор рекомендовал носителям 4 группы сочетание успокаивающих и интенсивных физических упражнений, чтобы поддерживать оптимальный баланс.