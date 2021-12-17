Людям з цією групою крові заборонено вживати газовані напої та алкоголь

Так, корисним для людей з такою групою крові стануть лосось, сардина, тунець, йогурт та кефір.

Які продукти заборонено їсти

Також важливо вести активний спосіб життя та уникати шкідливої їжі, а саме: газованих напоїв, алкоголю, кофеїну, копченого та в’яленого м’яса. Все тому, що ці продукти можуть підвищувати ризик онкологічних захворювань шлунку.

За словами лікаря, генетично кожною групою крові зумовлені певні особливості в організмі людини, а харчові продукти вступають з нею у хімічну реакцію.

До того ж дослідження показало, що носії кожної з груп крові мають генетичну схильність до розвитку певних захворювань.

Тому у людей з четвертою групою крові знижений рівень шлункової кислоти у порівнянні з іншими. Це означає, що метаболічні процеси можуть бути уповільненими. Окрім того, лікар каже, що кращого травлення можна досягти, якщо не поєднувати в одному прийомі їжі білки та крохмаль.

Зазначається, що спорт грає критично важливу роль у зниженні стресу та підтримці здорового емоційного балансу. Тому доктор рекомендував носіям 4 групи поєднання заспокійливих та інтенсивних фізичних вправ, щоб підтримувати оптимальний баланс.