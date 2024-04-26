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Madrid Open-2024: Костюк несподівано програла несіяній тенісистці

Мадрид, П'ятниця 26 квітня 2024 17:11
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Madrid Open-2024: Костюк несподівано програла несіяній тенісистці Фото: Марта Костюк припинила виступи в Мадриді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала невдачі в другому раунді змагань у столиці Іспанії, програвши єгиптянці Маяр Шериф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Mutua Madrid Open, 2-й раунд

Костюк – Шериф – 0:2 (2:6, 5:7)

27-річна африканка шокувала другу ракетку України взятими зі старту чотирма геймами поспіль. Костюк змогла розмочити рахунок. Утім, Шериф зі ще одним, уже третім, брейком вийшла подавати на партію. Єгиптянка з першої спроби реалізувала сетбол.

Трохи інакше склався сценарії другої партії. Шериф цього разу набрала три пункти в перших геймах. Однак, Костюк повернулася з локальним камбеком. Після дев'ятого гейму вона взагалі повела (5:4) та отримала простір для завоювання вирішального очка.

Щоправда, скористатися стратегічною перевагою українська тенісистка не змогла. Шериф швидко зрівняла рахунок, а потім і вийшла вперед із брейком. Костюк трохи поопиралася в дванадцятому геймі, але досвідчена єгиптянка з другої спроби реалізувала матчбол.

У наступному колі Шериф зустрінеться з Єленою Рибакіною. Представниця Казахстану вибила італійку Бронцетті в двох сетах. Загальний призовий фонд Madrid Open склав понад 8,7 млн доларів.

До слова, напередодні Світоліна сенсаційно програла Соррібес-Тормо у 1/32 фіналу Madrid Open.

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Теніс Марта Костюк
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