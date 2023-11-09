Человек тоже может заразиться. Как распознать опасную болезнь у животных: симптомы и профилактика
Заболевание, которое от животного может передаться человеку, называют бешенством. Это острое инфекционное заболевание, вызванное нейротропным вирусом. Если в случае бешенства вовремя не сделать вакцинацию, то болезнь может представлять угрозу и здоровью, и жизни.
РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, как распознать и профилактировать заражение бешенством, чтобы спасти жизнь своего любимца.
При подготовке материала использовались источники: сайт Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, сайт Центра общественного здоровья.
Причины заражения бешенством
Животное может заразиться вирусом где угодно после контакта с ним. Для людей основным источником заражения являются дикие и домашние животные. Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного бешенством животного через:
- укус
- царапину и микроповреждение кожи
- попадание контаминированного возбудителем бешенства слюны на слизистые оболочки
Чаще всего бешенство людям передают кошки и собаки среди домашних животных и лисы и волки в дикой природе. Возбудителями бешенства также могут быть летучие мыши и места их обитания, например, пещеры.
Доказана возможность аэрогенно-контактного заражения: вирус пассивно попадает через конъюнктиву или слизистую ротоглотку, а также при трансплантации органов от умерших от бешенства людей.
Как распознать бешенство у животного
У людей и животных протекание бешенства отличается. В последних оно делится на несколько стадий.
Начальная стадия (длится до пяти дней):
- имеющиеся следы от укусов
- грызут место укуса
- ласковые, капризные, но настороженные
- слабый аппетит
- едят несъедобное
- слюнотечение
- рвота
Возбужденная стадия (два-три дня)
- агрессивные
- возбуждены
- нападают
- пытаются сбежать
- грызут землю
- едят несъедобное
- конвульсии
- рвота
- паралич
- косоглазие
Паралитическая стадия (два-четыре дня):
- истощение
- полный паралич
- смерть
Распространенным симптомом бешенства у животных является возбуждение и агрессия (иллюстративное фото: Pixabay)
У человека инкубационный период бешенства длится от недели до трех месяцев, но может увеличиваться до одного-трех лет в зависимости от ряда факторов:
- места, количества и глубины укусов (самые опасные укусы - в лицо и голову)
- количества и активности попавшего в рану вируса
- возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых)
Первоначальные симптомы бешенства выражены в повышенной температуре и боли, а также ощущении покалывания, пощипывания или жжения в месте укуса. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально.
Однако в зависимости от формы заболевания различают активное и паралитическое бешенство.
Для людей с активным бешенством характерны гиперактивность, страх воды и даже сквозняков или свежего воздуха. Смерть наступает через несколько дней в результате остановки работы сердца или дыхания.
Паралитическая форма бешенства длится дольше предыдущей с более легким течением. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома, и наступает смерть.
Что делать, если вас укусило бешеное животное
В первую очередь вам нужно обратиться к врачу. Если в этот момент вы не можете этого сделать, сразу тщательно промойте рану не менее 15 минут мыльной водой, моющими средствами, дезинфекторами для обработки ран в хирургической практике или другими средствами.
Выбирайте препараты с содержанием спирта 70% или раствором йода 5%. Они смогут нейтрализовать вирус.
После этого обязательно обратитесь за медицинской помощью.
Лечение бешенства происходит путем госпитализации и введения антирабической вакцины. Она предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев.
Как профилактировать бешенство
Для начала необходимо не допустить, чтобы животное заболело бешенством. Для этого:
- регулярно вакцинируйте домашних и диких животных путем разложения в местах их пребывания съедобных приманок с вакцинами
- избегайте контактов с потенциально опасными животными
- не прикасайтесь к диким или бездомным животным
- не подкармливайте бездомных животных в местах, где постоянно находятся люди (особенно дети)
- соблюдайте правила содержания животных
Развития бешенства можно полностью избежать, если соблюдать эти рекомендации, а в случае укуса мгновенно обращаться за профессиональной помощью.
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