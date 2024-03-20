"Людина-сонце". Двох українок у Німеччині вбила росіянка: всі деталі моторошного злочину

Українки були родом з Харкова

Марині Стеценко був 51 рік, її донці Маргариті - 27 років. Обидві вказували у соцмережах, що вони родом з Полтавської області, але проживали у Харкові. Саме там Маргарита здобула освіту медсестри. Відомо, що у неї є сестра Євгенія, яка так само вчилася у Харкові на медсестру.

У Полтавську область Марина переїхала, коли Рита була ще дитиною. Там вона вийшла заміж і народила ще одну доньку. Потім подружжя розійшлося, Марина працювала на пошті, виховувала двох доньок. Дівчата закінчили гімназію та поїхали вчитися у Харків. Відомо, що Маргарита перед війною займалася фуд-флористикою.

Коли почалася війна, Маргарита та Євгенія повернулися в село. Згодом одна з них вирішила, що поїде за кордон.

Влітку 2023 року Марина та Маргарита виїхали за кордон. Спочатку вони опинилися у Словаччині, а згодом переїхали до Німеччини. Відомо, що Маргарита була вагітна і мала народити дитину в кінці січня - на початку лютого 2024 року. Батько дитини припинив спілкування з нею, коли взнав про вагітність.

В кінці 2023 року жінки оселилися у місті Віслох, Німеччина. У лютому 2024 року Маргарита народила донечку, яку назвала Мією.

Маргарита Разаз (фото з її Facebook-сторінки)

Раптове зникнення та загадкова волонтерка

На початку березня у соцмережах з'явилися оголошення при зникнення Марини Стеценко, Маргарити Разаз та її маленької донечки Мії. В оголошенні вказано, що українки мали зв'язок з жителькою Валдорфу, яка нібито допомагає біженцям. Саме з цією волонтеркою Марина та Маргарита були у ресторані міста Брузхаль, після чого зникли та перестали виходити на зв'язок.

У поліцію була подана заява про зникнення двох жінок та немовля.

12 березня місцева поліція повідомила про те, що Маргариту Разаз знайшли мертвою. Її тіло знайшли на греблі річки Рейн поблизу Гоккенгайма. Спочатку правоохоронці не могли встановити особу українки, але після перегляду бази зниклих вони зрозуміли, що це - Маргарита.

Маргариту знайшов перехожий і повідомив в поліцію. Розтин показав, що смерть була насильницька і жінка перед смертю отримала значні травми.

За короткий час поліції вдалося відшукати загадкову жінку-волонтерку та її чоловіка. Ними виявилися 43-річна росіянка Інна та 44-річний Марко, який працював у м'ясній крамниці. З Інною Маргарита познайомилася, коли почала шукати для себе пологовий будинок.

"Вона була дуже дивна, але тоді ніхто не звернув на це увагу, дуже шкода. Але тоді для нас було головне, щоб у Рити було все добре, і пологи пройшли вдало. Рита розповідала, що Інна з чоловіком возили її скрізь, допомагали з документами. Переживали, що Рита народить, і не буде кому відвезти до пологового", - розповіла подруга Маргарити.

Вона додала, що Інна казала, що теж вагітна й у неї термін пологів стояв на 24 лютого, но вона випила коктейль для прискорення пологів та народила 29 січня. З Інною та її чоловіком Рита проводила багато часу, вони їздили до іншого міста, разом гуляли.

При цьому Інна розповідала, що її новонароджена дитина дуже хвора і перебуває у реанімації. Зараз друзі Рити згадують, що дуже дивувалися тому, що жінка, в якої немовля у реанімації, гуляє, ходить по ресторанах і балує подарунками біженку.

За словами сусідів Інни та Марка, чоловік розповідав, що в них в січні має народитися дівчинка, навіть показував рожеву шапочку для малечі. Сусідка дуже здивувалася, бо Інна зовсім не була схожа на вагітну. Подібні розмови Марко вів і з колегами на роботі.

Маленька Мія (фото з Facebook-сторінки Марії Рижук)

Записала голосове та зникла

Мію Рита народила 3 лютого й Інна сама відвезла її до пологового будинку, а згодом - дуже про неї піклувалася. 6 березня вони разом гуляли та були в ресторані й Рита надіслала подрузі голосове повідомлення, що мамі стало зле. За словами Інни, у Марини стався інфаркт, вони відвезли її до лікарні, де залишили, а Риту з дитиною забрали до себе додому.

Згодом, коли Рита та Марина зникли, знайомі обдзвонили всі лікарні, але в жодну з них Марина Стеценко не поступала.

У німецьких ЗМІ пишуть, що Інна справляла приємне враження. Вони з Марко виховували трьох синів (від 8 до 18 років) і завжди мріяли про донечку, маленьку принцесу. Також у родині було три собаки. Новина, що Інна з чоловіком вбивці - шокувала абсолютно всіх.

Вони жили у тихому районі на околиці Сандхаузена (Баден-Вюртемберг). Будинок та подвір'я завжди були доглянутими та охайними.

Коли поліція приїхала додому до Інни та Марка, вони знайшли там маленьку Мію. Однак, де перебувала Марина - було невідомо і підозрювані нічого про це не розповіли. Дитину передали лікарям. Зараз малеча під опікою служби у справі молоді. Відомо, що фізично дитина не постраждала. Інну та Марка - заарештували.

Марина Стеценко (фото з її Facebook-сторінки)

Марину також знайшли мертвою

Тільки 19 березня 2024 року поліцейські водолази виявили тіло, яке належить Марині Стеценко. Її вважали найважливішим свідком у справі й пошукові операції проводили понад тиждень в Хоккенхаймі.

Марину знайшли в озері поблизу Бад-Мінгольсгайм. Розтин тіла ще не зробили, але за попередніми даними - смерть настала внаслідок зовнішнього насилля.

Маленьку Мію планує взяти під опіку молодша сестра Рити. Зараз вона разом з дядьком вже виїхала до Німеччини, щоб попіклуватися про дівчинку та організувати перевезення тіла Рити додому.