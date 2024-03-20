Вбивство українки в Німеччині: поліція виявила тіло матері жертви

В Німеччині виявили тіло 51-річної жінки, яка, ймовірно, є матір'ю 27-річної української біженки, яку нещодавно вбили .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Сьогодні, 20 березня, водолази виявили тіло жінки в озері неподалік Бад-Шенборна.

Згідно з попередніми даними слідства, підозрювані у вбивстві спочатку вбили 51-річну жінку, а вже через кілька годин й 27-річну українку. Водночас результати розтину тіла ще не отримані.

Вбивство української біженки в Німеччині

7 березня в Німеччині виявив тіло 27-річної українки. Правоохоронці тривалий час розшукували доньку та матір загиблої, які зникли безвісти.

Вже 15 березня було заарештовано двох підозрюваних - 43-річну росіянку та її 44-річного чоловіка, у яких поліція й знайшла дитину. Немовля було доправлено до лікарні для проведення аналізу ДНК. Пізніше дівчинку передали під опіку управління у справах молоді.