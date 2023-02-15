Людина нова, а проблеми старі: як перестати робити помилки у стосунках

Люди часто стикаються з ситуаціями, за яких обираючи різних партнерів, отримують той самий результат - сварки, розчарування, болісні розриви. По суті, заміна партнера не допомагає позбавитися основних помилок, яких ми допускаємо у стосунках. І коли це повторюється рік у рік, від стосунків у стосунки – це змушує міцно замислитися і втратити віру в себе.

Як перестати робити одні самі помилки у стосунках і зробити новий зв'язок щасливим - читайте в матеріалі нижче.

Зробіть висновки

Коли відбувається щось неприємне – ми бачимо в ситуації лише погане. І урок не буде пройдений доти, доки ми не перестанемо звинувачувати партнера чи інших людей і не зрозуміємо, а що ми самі зробили не так. Все, що відбувається з вами зараз – результат ваших вчорашніх дій. Або бездіяльності. І тут важливо зрозуміти, що саме призвело вас до такого результату.

Намагайтеся знайти відповідь на питання про те, що саме пішло не так у стосунках. А потім подумайте, чого це вас може навчити. Зробіть висновки та зробіть позитивні уроки з минулих стосунків. Це допоможе вам рухатися далі, рости та розвиватися.

Дякуйте

Подяка приводить наш розум і серце у світлий стан. І будь-який досвід, будь-яке спілкування, будь-які стосунки – варті вашої подяки. І за проведений час разом, і за спілкування, за щось нове у вашому житті, за тепло, за емоції. Варто подякувати ще за науку та помилки, які сталися у вашому житті не просто так.

Якщо ви накопичуєте образу на свого колишнього партнера, не можете її відпустити, приймаєте свій досвід виключно як негативний, то є ризик, що ви знову опинитеся в такій ситуації або настільки загальмуєте свій рух вперед, що рухатися перестанете зовсім. Подякуйте за пройдені етапи свого життя, відчуйте вдячність за минулі стосунки – це стане точкою нового етапу.

Читайте та розвивайтесь

У сучасному світі є безліч ресурсів, які допоможуть вам отримати нові знання - книги, статті, вебінари, відео, інтернет-ресурси, курси й так далі. В крайньому разі – підіть на консультацію з психологом, який допоможе вам розібратися зі складними питаннями.

Інформація про те, як будуються стосунки, які бувають психотипи людей, як з ними взаємодіяти, що не можна допускати у стосунках – вся ця інформація нікому не буде зайвою. Вам потрібно лише бажання і час для того, щоб розібратися в питанні, що вас цікавить.

Знайдіть у собі неправильні установки

Проаналізуйте, які саме установки заважають побудувати нормальні стосунки з партнером. Не виключено, що після невдачі ви думаєте: "А я знала, що буде саме так!" Це лише переконання. Наприклад, ви впевнені, що всі жінки непостійні або всі чоловіки випивають - і ви підсвідомо бачите навколо себе тільки такі приклади.

Випишіть список своїх переконань про стосунки та проаналізуйте його. По кожному пункту напишіть протилежний варіант і ви переконаєтеся, що по-іншому дійсно буває. Виявиться, що багато ваших установок - помилкові. Люди абсолютно різні та стосунки з кожною людиною складаються по-різному.

Не зациклюйтесь на негативі

Мозок людини влаштований так, що він постійно шукає підтвердження своїх думок у навколишньому світі. Якщо дотримуватися думки, що всі партнери зраджують один одному, то довкола знайдеться чимало прикладів стосунків, де це відбувається часто.

Намагайтеся змістити фокус своєї уваги. Помічайте щасливі сім'ї, спілкуйтеся з парами, які перебувають у щасливих стосунках, вивчайте позитивний досвід інших людей. Чим більше ви знатимете пар, які живуть добре, не розлучилися і не зраджують один одному, тим більше у вас шансів побудувати щасливі стосунки.