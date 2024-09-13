Люди з цього "райського" місця живуть 100 років: 4 правила їх життя

"Блакитні зони" - це місця на планеті, де люди живуть понад 100 років. Одне з таких місць - це острів Сардинія в Італії.

Як живуть люди в цьому куточку світу та яких правил дотримуються, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Як живуть жителі Сардинії

Незважаючи на те, що генетика певним чином впливає на тривалість життя, звона, швидше за все, пояснює лише приблизно 20-25% різниць у тривалості життя. Звички способу життя, які ми можемо контролювати, керують рештою.

Ми можемо повчитися на культурних традиціях і звичках життя старійшин Сардинії. Ось деякі практики, які можуть бути пов’язані з їх винятковою тривалістю життя і можуть допомогти нам жити довше та здоровіше.

Дні, насичені фізичною активністю

Жителі цієї блакитної зони Сардинії не роблять виснаждиві тренування зранку.

Натомість вони постійно рухаються, виконуючи побутові дії. Горбистий ландшафт дає багато можливостей прискорити пульс і зміцнити м’язи ніг, не потребуючи бігової доріжки. Заняття на свіжому повітрі, як землеробство, садівництво, прогулянки та пошук дикої зелені та грибів, спалюють калорії та зберігають тіло та розум сильними.

Дослідження показали, що фізична активність має великий вплив на здоров’я та довголіття, тому має сенс наслідувати приклад жителів Сардинії в цьому відношенні.

Можливо, нам не всім пощастило жити в середовищі, де ми можемо бути активними цілий день, але ми можемо знайти можливості збільшити фізичну активність, роблячи щоденну швидку прогулянку, встаючи з дивана під час телевізійної реклами, або піднятися сходами замість ліфта, коли це можливо.

Свіжа їжа

У цій блакитній зоні ви не знайдете людей, які їдять гамбургер з фаст-фуду, тримаючи однією рукою кермо. І навряд чи вони будуть платити сотні євро за вишукану їжу в п’ятизірковому ресторані.

Жителі острова традиційно обирають місцеві інгредієнти та прості, сезонні поєднання продуктів, які готують вдома без сучасних кухонних приладів.

Дотримання цих кулінарних традицій і дієт позитивно впливає не тільки на організм, але й на самопочуття. Жителі Сардинії, як правило, їдять свіжі страви домашнього приготування.

Свіжа їжа - запорука здорового організму на Сардинії (фото: hotelgabbianoazzurro.com)

Немає жодних добавок чи консервантів, коли вони виготовляють власну пасту чи хліб, як-от хліб на заквасці. Вони їдять м'ясо лише чотири-п'ять разів на місяць.

Основну частину білка вони отримують із квасолі, яка є багатим джерелом клітковини та інших важливих поживних речовин.

Келих або два місцевого червоного вина Каннонау з хлібом і сиром - це легка закуска, яку можна розділити з друзями під час святкового відпочинку. На вихідних люди готують овочевий суп мінестроне та макарони, зроблені власноруч.

Соціальна активність

Найстарші жителі Сардинії повідомляють про високий рівень психологічного благополуччя та низький рівень симптомів депресії, частково завдяки своїй стійкості та соціальним зв’язкам.

Старійшини цієї частини острова не ізольовані. Натомість вони відіграють важливу роль як у своїх сім’ях, так і в ширшому суспільстві. Їм відведено почесне місце за сімейним столом. Їхню мудрість цінують молоді покоління.

Почуття духовності

Літні жителі Сардинії та інших частин Італії, як правило, релігійні. Деякі дослідження показали, що молитва та духовність можуть бути причиною задоволеності життям, коли ми старіємо.

Соціальна взаємодія, пов’язана з релігійними службами, також сприяє позитивному погляду на життя. Не всі дотримуються офіційної релігії, і вам не потрібно це робити, щоб вчитися у довгожителів Сардинії.

Розгляньте альтернативні способи набути відчуття духовності, як-от участь у семінарі з медитації, розвиток практики йоги або створення надихаючого книжкового клубу.