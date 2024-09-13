Люди из этого "райского" места живут 100 лет: 4 правила их жизни

"Голубые зоны" - это места на планете, где люди живут более 100 лет. Одно из таких мест - это остров Сардиния в Италии.

Как живут люди в этом уголке мира и какие правила соблюдают, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Как живут жители Сардинии

Несмотря на то, что генетика определенным образом влияет на продолжительность жизни, это, скорее всего, объясняет лишь примерно 20-25% разниц в продолжительности жизни. Привычки образа жизни, которые мы можем контролировать, управляют остальными.

Мы можем поучиться на культурных традициях и привычках жизни старейшин Сардинии. Вот некоторые практики, которые могут быть связаны с их исключительной продолжительностью жизни и могут помочь нам жить дольше и здоровее.

Дни, насыщенные физической активностью

Жители этой голубой зоны Сардинии не делают изнурительную тренировку утром.

Они постоянно двигаются, выполняя бытовые действия. Холмистый ландшафт дает много возможностей ускорить пульс и укрепить мышцы ног, не требуя беговой дорожки. Занятия на свежем воздухе, как земледелие, садоводство, прогулки и поиск дикой зелени и грибов, сжигают калории и сохраняют тело и разум сильными.

Исследования показали, что физическая активность оказывает большое влияние на здоровье и долголетие, поэтому имеет смысл следовать примеру жителей Сардинии в этом отношении.

Возможно, нам не всем повезло жить в среде, где мы можем быть активными целый день, но мы можем найти возможности увеличить физическую активность, совершая ежедневную скорую прогулку, вставая с дивана во время телевизионной рекламы, или подняться по лестнице вместо лифта, когда это возможно.

Свежая еда

В этой голубой зоне вы не найдете людей, едящих гамбургер из фаст-фуда, держа одной рукой руль. И вряд ли они будут платить сотни евро за изысканную еду в пятизвездочном ресторане.

Жители острова традиционно выбирают местные ингредиенты и простые сезонные сочетания продуктов, которые готовят дома без современных кухонных приборов.

Соблюдение этих кулинарных традиций и диет оказывает положительное влияние не только на организм, но и на самочувствие. Жители Сардинии обычно едят свежие блюда домашнего приготовления.

Свежая еда - залог здорового организма на Сардинии (фото: hotelgabbianoazzurro.com)

Нет никаких добавок или консервантов, когда они изготовляют собственную пасту или хлеб, например хлеб на закваске. Они едят мясо всего четыре-пять раз в месяц.

Основную часть белка получают из фасоли, которая является богатым источником клетчатки и других важных питательных веществ.

Бокал или два местного красного вина Каннонау с хлебом и сыром - это легкая закуска, которую можно разделить с друзьями во время праздничного отдыха. На выходных люди готовят овощной суп минестроне и макароны, сделанные собственноручно.

Социальная активность

Старейшие жители Сардинии сообщают о высоком уровне психологического благополучия и низком уровне симптомов депрессии, отчасти благодаря своей устойчивости и социальным связям.

Старейшины этой части острова не изолированы. Они играют важную роль как в своих семьях, так и в более широком обществе. Им отведено почетное место за семейным столом. Их мудрость ценят молодые поколения.

Чувство духовности

Пожилые жители Сардинии и других частей Италии, как правило, религиозны. Некоторые исследования показали, что молитва и духовность могут быть причиной удовлетворенности жизнью, когда мы стареем.

Социальное взаимодействие, связанное с религиозными службами, также способствует положительному взгляду на жизнь. Не все соблюдают официальную религию, и вам не нужно это делать, чтобы учиться у долгожителей Сардинии.

Рассмотрите альтернативные способы обрести чувство духовности, например участие в семинаре по медитации, развитие практики йоги или создание вдохновляющего книжного клуба.