"Люди стали злі": відома блогерка порівняла Україну з Росією і підтримала зрадників

Блогерка Христина Бичкова видала пораду українським блогерам менше висловлювати у соцмережах свою думку про війну та політичну ситуацію в Україні в цілому. Користувачі мережі закликали її слова перевірити СБУ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю колишної дружини актора фільмів для дорослих Леона 13 Василю Тимошенку.
Так, зі слів інфлюенсерки, вона перестала транслювати свою думку в Instagram, коли почався хейт у бік блогерів, які виїхали з України.
Бичкова також додала, що підтримує зрадників, однак не робить це публічно, а в особистих повідомленнях.
"У нас люди стали злі, і я б на місці деяких блогерів менше про щось пи*діла, тому що їх теж так заблокують, як і інших… Знаючи, яка у нас політика, хто там працює, під ким, є що сказати, багато думок є, але я просто мовчу", - видала фітнес-тренерка.
Ведучий подкасту Василь Тимошенку після цих слів зазначив: якщо всі почнуть мовчати про війну, Україна перетвориться на Росію.
"Тобі не здається, що ми перетворюємось? (на Росію, - прим. ред)", - відповіла блогерка.
@podcast_tymoshenko Чи є в Україні свобода слова? @bichkovaaa #васильтимошенко оригінальний аудіозапис – Подкаст с Василем Тимошенко - Подкаст с Василем Тимошенко
У коментарях під відео користувачі мережі розділилася на два табори: одні погодилися з думкою колишньої "коханця" Трінчер, інші ж закликали відправити її на перевірку до СБУ.
Христина Бичкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)
Христина Бичкова - популярна блогерка на платформах TikTok та Instagram, де її аудиторія налічує понад 300 тисяч підписників. Її контент охоплює теми особистого життя та стилю, а також різні лайфхаки, що привернули велику кількість фоловерів.
Христина Бичкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)
Христина також відома як колишня дружина Леона 13, відомого "сквіртолога-масажиста", послуги якого оцінюються у близько 1 тисячу доларів за сеанс.
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Кілька місяців тому пара оголосила про розлучення після восьми років спільного життя. Деякі звинувачували в розриві подружжя співачку Анну Трінчер, у пікантних сценах для кліпу якої знявся Леон.
Пізніше стало відомо, що виконавиця мала інтимні стосунки з актором фільмів для дорослих. Однак це було вже після розлучення Бичкової та Леона.
Трінчер та Леон (фото: instagram.com/annatrincher_official)
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