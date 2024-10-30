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"Люди стали злі": відома блогерка порівняла Україну з Росією і підтримала зрадників

Христина Бичкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка Христина Бичкова видала пораду українським блогерам менше висловлювати у соцмережах свою думку про війну та політичну ситуацію в Україні в цілому. Користувачі мережі закликали її слова перевірити СБУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю колишної дружини актора фільмів для дорослих Леона 13 Василю Тимошенку.

Так, зі слів інфлюенсерки, вона перестала транслювати свою думку в Instagram, коли почався хейт у бік блогерів, які виїхали з України.

Бичкова також додала, що підтримує зрадників, однак не робить це публічно, а в особистих повідомленнях.

"У нас люди стали злі, і я б на місці деяких блогерів менше про щось пи*діла, тому що їх теж так заблокують, як і інших… Знаючи, яка у нас політика, хто там працює, під ким, є що сказати, багато думок є, але я просто мовчу", - видала фітнес-тренерка.

Ведучий подкасту Василь Тимошенку після цих слів зазначив: якщо всі почнуть мовчати про війну, Україна перетвориться на Росію.

"Тобі не здається, що ми перетворюємось? (на Росію, - прим. ред)", - відповіла блогерка.

@podcast_tymoshenko Чи є в Україні свобода слова? @bichkovaaa #васильтимошенко  оригінальний аудіозапис – Подкаст с Василем Тимошенко - Подкаст с Василем Тимошенко

Реакція українців

У коментарях під відео користувачі мережі розділилася на два табори: одні погодилися з думкою колишньої "коханця" Трінчер, інші ж закликали відправити її на перевірку до СБУ.

Христина Бичкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)

  • Боже, один політексперт краще іншого
  • О, скоро і їй сторінку заблокують, а ще на пояснення в СБУ
  • Але вона ж права, яка свобода слова в Україні?
  • Хай спробує життя в Росії або на окупованих територіях, і одразу побачить, у чому різниця
  • Мені здається, цей блогер сама собі суперечить. Не виставляє петицій, бо боїться, що її захейтять. Що це? Не виставляє збору, бо боїться, що її захейтять? А може справа в тому, що вона просто боїться втратити охоплення?
  • Ми перетворюємось на Росію, але в іншому ключі. Стаємо такими ж тупими, слухаючи таких лідерів думок. В СБУ терміново!
  • Її думка шкодить морально тим, хто захищає її сраку. Вона поважає тих, хто втік. Це думка чи тупорила голова?

Хто така Христина Бичкова

Христина Бичкова - популярна блогерка на платформах TikTok та Instagram, де її аудиторія налічує понад 300 тисяч підписників. Її контент охоплює теми особистого життя та стилю, а також різні лайфхаки, що привернули велику кількість фоловерів.

Христина Бичкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)

Христина також відома як колишня дружина Леона 13, відомого "сквіртолога-масажиста", послуги якого оцінюються у близько 1 тисячу доларів за сеанс. 

Скріншот

Кілька місяців тому пара оголосила про розлучення після восьми років спільного життя. Деякі звинувачували в розриві подружжя співачку Анну Трінчер, у пікантних сценах для кліпу якої знявся Леон.

Пізніше стало відомо, що виконавиця мала інтимні стосунки з актором фільмів для дорослих. Однак це було вже після розлучення Бичкової та Леона.

Трінчер та Леон (фото: instagram.com/annatrincher_official)

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