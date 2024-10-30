"Люди стали злые": известная блогерша сравнила Украину с Россией и поддержала предателей

Так, по словам инфлюенсера, она перестала транслировать свое мнение в Instagram, когда начался хейт в сторону блогеров, которые выехали из Украины.

Бычкова также добавила, что поддерживает предателей, однако не делает это публично, а в личных сообщениях.

"У нас люди стали злые, и я бы на месте некоторых блогеров меньше о чем-то пи*дила, потому что их тоже так заблокируют, как и других... Зная, какая у нас политика, кто там работает, под кем, есть что сказать, много мыслей есть, но я просто молчу", - выдала фитнес-тренерка.

Ведущий подкаста Василий Тимошенко после этих слов отметил: если все начнут молчать о войне, Украина превратится в Россию.

"Тебе не кажется, что мы превращаемся? (в Россию, - прим. ред)", - ответила блогерша.

Реакция украинцев

В комментариях под видео пользователи сети разделились на два лагеря: одни согласились с мнением бывшей "любовника" Тринчер, другие же призывали отправить ее на проверку в СБУ.

Христина Бычкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)

Боже, один політексперт краще іншого

О, скоро і їй сторінку заблокують, а ще на пояснення в СБУ

Але вона ж права, яка свобода слова в Україні?

Хай спробує життя в Росії або на окупованих територіях, і одразу побачить, у чому різниця

Мені здається, цей блогер сама собі суперечить. Не виставляє петицій, бо боїться, що її захейтять. Що це? Не виставляє збору, бо боїться, що її захейтять? А може справа в тому, що вона просто боїться втратити охоплення?

Ми перетворюємось на Росію, але в іншому ключі. Стаємо такими ж тупими, слухаючи таких лідерів думок. В СБУ терміново!

Її думка шкодить морально тим, хто захищає її сраку. Вона поважає тих, хто втік. Це думка чи тупорила голова?

Кто такая Христина Бычкова

Христина Бычкова - популярная блогерша на платформах TikTok и Instagram, где ее аудитория насчитывает более 300 тысяч подписчиков. Ее контент охватывает темы личной жизни и стиля, а также различные лайфхаки, привлекшие большое количество фолловеров.

Кристина Бычкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)

Христина также известна как бывшая жена Леона 13, известного "сквиртолога-массажиста", услуги которого оцениваются около 1 тысячи долларов за сеанс.

Скриншот

Несколько месяцев назад пара объявила о разводе после восьми лет совместной жизни. Некоторые обвиняли в разрыве супругов певицу Анну Тринчер, в пикантных сценах для клипа которой снялся Леон.

Позже стало известно, что исполнительница имела интимные отношения с актером фильмов для взрослых. Однако это было уже после развода Бычковой и Леона.

Тринчер и Леон (фото: instagram.com/annatrincher_official)