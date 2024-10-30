"Люди стали злые": известная блогерша сравнила Украину с Россией и поддержала предателей

Блогерша Христина Бычкова издала совет украинским блогерам меньше высказывать в соцсетях свое мнение о войне и политической ситуации в Украине в целом. Пользователи сети призвали ее слова проверить СБУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бывшей жены актера фильмов для взрослых Леона 13 Василию Тимошенко.
Так, по словам инфлюенсера, она перестала транслировать свое мнение в Instagram, когда начался хейт в сторону блогеров, которые выехали из Украины.
Бычкова также добавила, что поддерживает предателей, однако не делает это публично, а в личных сообщениях.
"У нас люди стали злые, и я бы на месте некоторых блогеров меньше о чем-то пи*дила, потому что их тоже так заблокируют, как и других... Зная, какая у нас политика, кто там работает, под кем, есть что сказать, много мыслей есть, но я просто молчу", - выдала фитнес-тренерка.
Ведущий подкаста Василий Тимошенко после этих слов отметил: если все начнут молчать о войне, Украина превратится в Россию.
"Тебе не кажется, что мы превращаемся? (в Россию, - прим. ред)", - ответила блогерша.
@podcast_tymoshenko Есть ли в Украине свобода слова? @bichkovaaa #васильтимошенко оригинальная аудиозапись – Подкаст с Василием Тимошенко - Подкаст с Василием Тимошенко
В комментариях под видео пользователи сети разделились на два лагеря: одни согласились с мнением бывшей "любовника" Тринчер, другие же призывали отправить ее на проверку в СБУ.
Христина Бычкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)
Христина Бычкова - популярная блогерша на платформах TikTok и Instagram, где ее аудитория насчитывает более 300 тысяч подписчиков. Ее контент охватывает темы личной жизни и стиля, а также различные лайфхаки, привлекшие большое количество фолловеров.
Кристина Бычкова (фото: instagram.com/bichkovaaa)
Христина также известна как бывшая жена Леона 13, известного "сквиртолога-массажиста", услуги которого оцениваются около 1 тысячи долларов за сеанс.
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Несколько месяцев назад пара объявила о разводе после восьми лет совместной жизни. Некоторые обвиняли в разрыве супругов певицу Анну Тринчер, в пикантных сценах для клипа которой снялся Леон.
Позже стало известно, что исполнительница имела интимные отношения с актером фильмов для взрослых. Однако это было уже после развода Бычковой и Леона.
Тринчер и Леон (фото: instagram.com/annatrincher_official)
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