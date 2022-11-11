Люди скандують ЗСУ і обіймають воїнів: емоційні відео зі звільненого Херсона

Херсон офіційно повернувся під контроль України, а Збройні сили вже зайшли в центр міста. 11 листопада наш обласний центр, а разом і з ним вся країна, не стримують емоцій.
Дивіться яскраві і щемливі відео прямо з місця подій в матеріалі Styler нижче.
В центр Херсона вийшло багато місцевих мешканців, біля Херсонської ОДА вони скандують "ЗСУ!" і обіймають героїв.
Військові йдуть вулицями, а люди зустрічають справжніх визволителів прапорами, піснями, сльозами і нестримними емоціями.
А ось як гучно про себе заявляють перші авто з українськими прапорами.
Відтепер нова карта бойових дій від Deep State виглядає так:
Скріншот: deepstatemap.live
Нагадаємо, що 11 листопада 2022 року, ЗСУ зайшли в Херсон та Берислав.
Головне управління розвідки Міноборони офіційно підтвердило, що Херсон повертається під контроль України