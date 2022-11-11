Люди скандируют ВСУ и обнимают воинов: эмоциональные видео из освобожденного Херсона

В центр Херсона вышли многие местные жители, возле Херсонской ОГА они скандируют "ВСУ!" и обнимают героев.

Военные идут по улицам, а люди встречают настоящих освободителей флагами, песнями, слезами и безудержными эмоциями.

А вот как громко о себе заявляют первые автомобили с украинскими флагами.

Теперь новая карта боевых действий от Deep State выглядит так:

Скриншот: deepstatemap.live