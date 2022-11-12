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Люди плачуть від радості. Дивіться, як зустрічають у Херсоні Нацполіцію (відео)

ЗСУ звільнили Херсон (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона. А вже 12 листопада до міста повертається Нацполіція. Окупанти залишили по собі розруху, яку завжди приносить "рускій мир".

Як Нацполіцію зустрічають у південному місті показали у проекті "Український свідок".

Як люди у Херсоні зустрічають поліцію

На відео показано підрозділ ТОР "Управління поліції Херсонської області", які в'їжджають до міста з боку Чорнобаївки.

"Тут були фугаси, все було заміновано. Але тепер можна заїжджати", - розповів поліцейський із позивним Семпай.

Представників Нацполіції вітають місцеві жителі, які плачуть від радості. Люди дуже чекали, поки український прапор знову замайорить над містом.

Поліцейські деблокували будівлю управління Нацполіції, зриваючи з неї напис "Управління ГИБДД у Херсонській області".

Що залишили по собі росіяни

Росіяни залишили в місті безліч графіті зі своєю символікою, розбиті машини та подекуди російські триколори.

Одна з місцевих мешканок розповідає, що окупанти під час відступу пограбували її магазин.

Тепер Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи.

Зокрема, вони розмінуватимуть місто, ловитимуть переодягнених росіян, які не встигли втекти, та повертатимуть місто до нормального життя.

Як ми раніше писали, у Таврійську місцеві жителі нагодували ЗСУ пиріжками.

Дивіться також емоційне відео зі звільненого Херсона.

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Херсон