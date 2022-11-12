Люди плачут от радости. Смотрите, как встречают в Херсоне Нацполицию (видео)

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. А уже 12 ноября в город возвращается Нацполиция. Оккупанты оставили после себя разруху, которую всегда приносит "русский мир".
Как Нацполицию встречают в южном городе показали в проекте "Український свідок".
На видео показано подразделение ТОР "Управления полиции Херсонской области", которые въезжают в город со стороны Чернобаевки.
"Здесь были фугасы, все было заминировано. Но теперь можно заезжать", — рассказал полицейский с позывным Семпай.
Представителей Нацполиции приветствуют местные жители, плачущие от радости. Люди очень ждали, пока украинский флаг снова будет развеваться над городом.
Полицейские деблокировали здание управления Нацполиции, срывая с него надпись Управление ГИБДД в Херсонской области.
Россияне оставили в городе множество граффити со своей символикой, разбитые машины и кое-где российские триколоры.
Одна из местных жительниц рассказывает, что оккупанты при отступлении ограбили ее магазин.
Теперь Нацполиция и военные будут проводить фильтрационные мероприятия.
В частности, они будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать город к нормальной жизни.
Как мы ранее писали, в Таврийске местные жители накормили ВСУ пирожками.
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